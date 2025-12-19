Видео
Видео

Гороскоп на 19 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Дата публикации 19 декабря 2025 07:03
Гороскоп на 19 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: unsplash.com

В пятницу, 19 декабря, Солнце и Луна находятся в огненном знаке Стрельца. Энергия дня направляет к переосмыслению целей. Коллективная карта Таро для всех знаков Зодиака — "Солнце", перевернутое, что говорит о сдержанном оптимизме.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 19 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)

Вы долго находились в ситуации, которая казалась безнадежной. Карта дня говорит о шансе найти выход. Сделайте хотя бы один маленький шаг, чтобы вернуть ощущение контроля.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)

Пятница может принести напряжение или недопонимание в отношениях. Но откровенный разговор сегодня поможет понять, что действительно стоит сохранять.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Король Жезлов"

Сегодня вы легко берете инициативу в свои руки и вдохновляете других. "Король Жезлов" советует действовать уверенно — сейчас слова и поступки работают в одном направлении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Сегодня вам удается лучше совместить работу и личные дела, без перегрузки. Эта пятница подходит для корректировки планов.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Сегодня, 19 декабря, вы осознаете, чего именно не хватает для внутреннего удовлетворения. Важно не упустить шанс только из-за усталости или плохого настроения.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Мечей" (перевернутая)

Пятница приносит ясность в вопросе, который вы долго откладывали. Карта дня говорит, что даже неидеальное решение может принести ощущение облегчения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

19 декабря дарит ощущение стабильности и поддержки. "Четверка Жезлов" советует укреплять то, что уже работает, а не искать новое без надобности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Сегодня вы находитесь в процессе внутреннего перехода. "Шестерка Мечей" подсказывает: если дистанцироваться от прошлого, можно увидеть ситуацию четче.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня вы можете быть слишком уставшими, из-за чего мотивация будет на нуле. Полезно пересмотреть, на что именно вы тратите свою энергию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Пятница поднимает тему конфликтов и напряженных разговоров. Карта дня советует выбирать спокойствие и долгосрочную выгоду, а не сиюминутную победу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Кубков" (перевернутая)

Вы слишком долго идеализировали прошлое, но пришло время посмотреть на все трезвыми глазами. Важно сосредоточиться на настоящем моменте и реальных возможностях.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)

Сегодня интуиция может молчать, если вы привыкли не прислушиваться к себе или откладывать важные внутренние сигналы. Все, что вы чувствуете, имеет значение - стоит остановиться и честно признать это без самокритики. Спокойствие, тишина и уединение помогут услышать нужные ответы.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 19 декабря карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
