Гороскоп на 19 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 19 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака
В пятницу, 19 декабря, Солнце и Луна находятся в огненном знаке Стрельца. Энергия дня направляет к переосмыслению целей. Коллективная карта Таро для всех знаков Зодиака — "Солнце", перевернутое, что говорит о сдержанном оптимизме.
Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 19 декабря 2025 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)
Вы долго находились в ситуации, которая казалась безнадежной. Карта дня говорит о шансе найти выход. Сделайте хотя бы один маленький шаг, чтобы вернуть ощущение контроля.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)
Пятница может принести напряжение или недопонимание в отношениях. Но откровенный разговор сегодня поможет понять, что действительно стоит сохранять.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Король Жезлов"
Сегодня вы легко берете инициативу в свои руки и вдохновляете других. "Король Жезлов" советует действовать уверенно — сейчас слова и поступки работают в одном направлении.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Двойка Пентаклей"
Сегодня вам удается лучше совместить работу и личные дела, без перегрузки. Эта пятница подходит для корректировки планов.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Четверка Кубков"
Сегодня, 19 декабря, вы осознаете, чего именно не хватает для внутреннего удовлетворения. Важно не упустить шанс только из-за усталости или плохого настроения.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Двойка Мечей" (перевернутая)
Пятница приносит ясность в вопросе, который вы долго откладывали. Карта дня говорит, что даже неидеальное решение может принести ощущение облегчения.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Четверка Жезлов"
19 декабря дарит ощущение стабильности и поддержки. "Четверка Жезлов" советует укреплять то, что уже работает, а не искать новое без надобности.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Шестерка Мечей"
Сегодня вы находитесь в процессе внутреннего перехода. "Шестерка Мечей" подсказывает: если дистанцироваться от прошлого, можно увидеть ситуацию четче.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Восьмерка Пентаклей" (перевернутая)
Сегодня вы можете быть слишком уставшими, из-за чего мотивация будет на нуле. Полезно пересмотреть, на что именно вы тратите свою энергию.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Пятерка Мечей"
Пятница поднимает тему конфликтов и напряженных разговоров. Карта дня советует выбирать спокойствие и долгосрочную выгоду, а не сиюминутную победу.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Шестерка Кубков" (перевернутая)
Вы слишком долго идеализировали прошлое, но пришло время посмотреть на все трезвыми глазами. Важно сосредоточиться на настоящем моменте и реальных возможностях.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)
Сегодня интуиция может молчать, если вы привыкли не прислушиваться к себе или откладывать важные внутренние сигналы. Все, что вы чувствуете, имеет значение - стоит остановиться и честно признать это без самокритики. Спокойствие, тишина и уединение помогут услышать нужные ответы.
Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро
Какие знаки Зодиака достигнут целей к концу недели.
Кого ждет денежная фортуна до 21 декабря.
Каким знакам Зодиака надо беречь деньги до конца 2025 года.
Кто из знаков Зодиака встретит безумную любовь в 2026 году.
Кто сыграет громкую свадьбу уже в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!