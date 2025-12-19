Гороскоп на 19 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: unsplash.com

У п'ятницю, 19 грудня, Сонце і Місяць перебувають у вогняному знаку Стрільця. Енергія дня спрямовує до переосмислення цілей. Колективна карта Таро для всіх знаків Зодіаку — "Сонце", перевернуте, що говорить про стримуваний оптимізм.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 19 грудня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)

Ви довго знаходилися у ситуації, яка видавалась безнадійною. Карта дня говорить про шанс знайти вихід. Зробіть хоча б один маленький крок, щоб повернути відчуття контролю.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Двійка Кубків" (перевернута)

П'ятниця може принести напругу або непорозуміння у стосунках. Але відверта розмова сьогодні допоможе зрозуміти, що справді варто зберігати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Сьогодні ви легко берете ініціативу у свої руки та надихаєте інших. "Король Жезлів" радить діяти впевнено — зараз слова і вчинки працюють в одному напрямку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Сьогодні вам вдається краще поєднати роботу і особисті справи, без перевантаження. Ця п'ятниця підходить для коригування планів.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні, 19 грудня, ви усвідомлюєте, чого саме бракує для внутрішнього задоволення. Важливо не проґавити шанс лише через втому або поганий настрій.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Мечів" (перевернута)

П'ятниця приносить ясність у питанні, яке ви довго відкладали. Карта дня говорить, що навіть неідеальне рішення може принести відчуття полегшення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

19 грудня дарує відчуття стабільності та підтримки. "Четвірка Жезлів" радить зміцнювати те, що вже працює, а не шукати нове без потреби.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Сьогодні ви перебуваєте у процесі внутрішнього переходу. "Шістка Мечів" підказує: якщо дистанціюватися від минулого, можна побачити ситуацію чіткіше.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні ви можете бути надто втомленими, через що мотивація буде на нулі. Корисно переглянути, на що саме ви витрачаєте свою енергію.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П'ятірка Мечів"

П'ятниця піднімає тему конфліктів і напружених розмов. Карта дня радить обирати спокій і довгострокову вигоду, а не миттєву перемогу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Кубків" (перевернута)

Ви надто довго ідеалізували минуле, але настав час подивитися на все тверезими очима. Важливо зосередитися на теперішньому моменті та реальних можливостях.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)

Сьогодні інтуїція може мовчати, якщо ви звикли не дослухатися до себе або відкладати важливі внутрішні сигнали. Усе, що ви відчуваєте, має значення — варто зупинитися й чесно визнати це без самокритики. Спокій, тиша й усамітнення допоможуть почути потрібні відповіді.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку досягнуть цілей до кінця тижня.

Кого чекає грошова фортуна до 21 грудня.

Яким знакам Зодіаку треба берегти гроші до кінця 2025 року.

Хто зі знаків Зодіаку зустріне шалене кохання у 2026 році.

Хто зіграє гучне весілля вже у 2026 році.