Гороскоп на 18 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Сегодня, 18 декабря, день, когда Луна и Меркурий соединяются в Стрельце, вызывая у каждого знака Зодиака желание слышать и говорить правду. Карты Таро также предвещают, что этот четверг благоприятен для того, чтобы избавиться от вредных привычек и деструктивных убеждений.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 18 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня размышления приведут вас к ясности. Не стоит бояться уединения — именно оно поможет найти нужное направление.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Умеренность"

"Умеренность" говорит о необходимости найти золотую середину между желаниями и реальностью. Четверг способствует восстановлению баланса и эмоционального равновесия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Паж Мечей"

18 декабря Близнецы почувствуют сильную тягу к новым знаниям. Карта дня советует слушать других и открываться новым идеям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Кубков"

День обещает радость в общении и поддержку близких. "Тройка Кубков" напоминает ценить тех, кто рядом, и делиться искренними эмоциями.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)

Таро указывают на возможность избавиться от тревог и страхов. 18 декабря стоит не зацикливаться на негативе и двигаться вперед.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Солнце"

Этот четверг усиливает ясность мыслей и уверенность в себе. Вам стоит фокусироваться на практических решениях и маленьких действиях, которые приведут к успеху.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

18 декабря создает благоприятные условия для гармонии в отношениях. Карта дня советует говорить искренне и показывать заботу действиями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Этот день подталкивает вас к сосредоточенной работе. Именно сегодня благоприятный период для того, чтобы усовершенствовать навыки. "Восьмерка Пентаклей" подчеркивает: используйте энергию для реальных результатов, а не мечтаний.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

День благоприятен для движения вперед и завершения старых сценариев. Карта дня советует отпустить то, что больше не служит развитию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Сила"

Четверг дает возможность проявить внутреннюю силу и решительность. Действуйте уверенно, не поддаваясь сомнениям, даже если кто-то пытается вас сбить с пути.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Королева Кубков"

Сегодня эмоциональная чувствительность становится вашим главным преимуществом. Карта дня советует доверять интуиции.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

День благоприятен для переосмысления прошлого. Таро советуют отпускать боль и фокусироваться на новых возможностях.

