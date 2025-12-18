Гороскоп на 18 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Сьогодні, 18 грудня, день, коли Місяць та Меркурій з'єднуються у Стрільці, викликаючи у кожного знака Зодіаку бажання чути та говорити правду. Карти Таро також віщують, що цей четвер сприятливий для того, щоб позбутися шкідливих звичок та деструктивних переконань.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 18 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні роздуми приведуть вас до ясності. Не варто боятися усамітнення — саме воно допоможе знайти потрібний напрямок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Помірність"

"Помірність" говорить про необхідність знайти золоту середину між бажаннями та реальністю. Четвер сприяє відновленню балансу та емоційної рівноваги.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Мечів"

18 грудня Близнюки відчують сильний потяг до нових знань. Карта дня радить слухати інших та відкриватися новим ідеям.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

День обіцяє радість у спілкуванні та підтримку близьких. "Трійка Кубків" нагадує цінувати тих, хто поряд, і ділитися щирими емоціями.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів" (перевернута)

Таро вказують на можливість позбутися тривог і страхів. 18 грудня варто не зациклюватися на негативі та рухатися вперед.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сонце"

Цей четвер підсилює ясність думок і впевненість у собі. Вам варто фокусуватися на практичних рішеннях і маленьких діях, які приведуть до успіху.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

18 грудня створює сприятливі умови для гармонії у стосунках. Карта дня радить говорити щиро і показувати турботу діями.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Цей день підштовхує вас до зосередженої роботи. Саме сьогодні сприятливий період, для того, щоб удосконалити навички. "Вісімка Пентаклів" наголошує: використовуйте енергію для реальних результатів, а не мрій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

День сприятливий для руху вперед та завершення старих сценаріїв. Карта дня радить відпустити те, що більше не служить розвитку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сила"

Четвер дає можливість проявити внутрішню силу та рішучість. Дійте впевнено, не піддаючись сумнівам, навіть якщо хтось намагається вас збити зі шляху.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Королева Кубків"

Сьогодні емоційна чутливість стає вашою головною перевагою. Карта дня радить довіряти інтуїції.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

День сприятливий для переосмислення минулого. Таро радять відпускати біль і фокусуватися на нових можливостях.

