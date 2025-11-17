Гороскоп на 17 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 ноября по картам Таро для всех знаков Зодиака
Сегодня, 17 ноября, новая неделя начинается в особой энергетике, когда мелкие подсказки судьбы приобретают особый вес, а интуиция чрезвычайно громкая. Карты Таро предвещают, что этот понедельник может стать переломным днем для многих. Одни знаки Зодиака получат шанс решить важный вопрос, другие — увидят ситуацию совсем под другим углом.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесница"
Сегодня вы сможете продвинуться в деле, которое долго стояло на месте. Действуйте уверенно, но не забывайте о внутреннем балансе, и понедельник подарит удачу.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Отшельник"
День требует тишины и переосмысления. Карта дня советует приостановить внешнюю активность и найти ответ в собственной тишине — сегодня ваша интуиция говорит громче людей.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Влюбленные"
События сегодня покажут вам, в каком направлении движутся ваши отношения. Таро напоминают: честность с собой откроет путь, который давно нуждался в ясности.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Туз Мечей"
Наступает момент сказать правду — перед собой или перед другими. "Туз Мечей" показывает, что искренность сегодня станет ключом к переменам, даже если она звучит остро.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Восьмерка Кубков"
Сегодня вы почувствуете, что некоторые вещи исчерпали себя. Карта дня советует отпустить то, что больше не развивает вас, и смело двигаться к новому.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Девятка Жезлов"
Вы долго держали дистанцию, но сегодня можно действовать мягче. Позвольте кому-то войти в ваш круг — маленькое доверие принесет большое спокойствие.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Семерка Жезлов"
Сегодня важно отстоять свои границы без лишних объяснений. Таро советуют не позволять другим нарушать ваш внутренний баланс — твердость даст наилучший результат.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Четверка Кубков"
Понедельник может принести усталость или апатию, и это нормально. "Четверка Кубков" напоминает: дайте себе паузу — отдых сегодня станет лучшим способом вернуть силы.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Суд"
16 ноября покажет истину, которую вы долго не хотели замечать. Таро советуют принять ее спокойно — это откроет путь к решению, которое изменит ситуацию к лучшему.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Десятка Жезлов"
Вы тянете на себе слишком много — и сегодня это станет очевидно. Карта дня рекомендует уменьшить нагрузку и позволить себе отдых, иначе усталость победит.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Паж Пентаклей"
Сегодня идеальное время для новых маленьких шагов и практических решений. "Паж Пентаклей" подсказывает: не спешите — стабильный ритм приведет к длительному результату.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Рыбы сегодня могут столкнуться с выбором, который требует тишины и времени. Таро советуют не спешить с ответом — правильное решение придет, когда эмоции улягутся.
