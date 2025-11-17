Гороскоп на 17 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Сегодня, 17 ноября, новая неделя начинается в особой энергетике, когда мелкие подсказки судьбы приобретают особый вес, а интуиция чрезвычайно громкая. Карты Таро предвещают, что этот понедельник может стать переломным днем для многих. Одни знаки Зодиака получат шанс решить важный вопрос, другие — увидят ситуацию совсем под другим углом.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 17 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня вы сможете продвинуться в деле, которое долго стояло на месте. Действуйте уверенно, но не забывайте о внутреннем балансе, и понедельник подарит удачу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Отшельник"

День требует тишины и переосмысления. Карта дня советует приостановить внешнюю активность и найти ответ в собственной тишине — сегодня ваша интуиция говорит громче людей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

События сегодня покажут вам, в каком направлении движутся ваши отношения. Таро напоминают: честность с собой откроет путь, который давно нуждался в ясности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Туз Мечей"

Наступает момент сказать правду — перед собой или перед другими. "Туз Мечей" показывает, что искренность сегодня станет ключом к переменам, даже если она звучит остро.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Сегодня вы почувствуете, что некоторые вещи исчерпали себя. Карта дня советует отпустить то, что больше не развивает вас, и смело двигаться к новому.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Вы долго держали дистанцию, но сегодня можно действовать мягче. Позвольте кому-то войти в ваш круг — маленькое доверие принесет большое спокойствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня важно отстоять свои границы без лишних объяснений. Таро советуют не позволять другим нарушать ваш внутренний баланс — твердость даст наилучший результат.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Понедельник может принести усталость или апатию, и это нормально. "Четверка Кубков" напоминает: дайте себе паузу — отдых сегодня станет лучшим способом вернуть силы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Суд"

16 ноября покажет истину, которую вы долго не хотели замечать. Таро советуют принять ее спокойно — это откроет путь к решению, которое изменит ситуацию к лучшему.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Вы тянете на себе слишком много — и сегодня это станет очевидно. Карта дня рекомендует уменьшить нагрузку и позволить себе отдых, иначе усталость победит.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Паж Пентаклей"

Сегодня идеальное время для новых маленьких шагов и практических решений. "Паж Пентаклей" подсказывает: не спешите — стабильный ритм приведет к длительному результату.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Рыбы сегодня могут столкнуться с выбором, который требует тишины и времени. Таро советуют не спешить с ответом — правильное решение придет, когда эмоции улягутся.

