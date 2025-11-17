Відео
Головна Свята Гороскоп на 17 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 17 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 06:30
Оновлено: 08:20
Гороскоп на 17 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Сьогодні, 17 листопада, новий тиждень починається в особливій енергетиці, коли дрібні підказки долі набувають особливої ваги, а інтуїція надзвичайно голосна. Карти Таро віщують, що цей понеділок може стати переломним днем для багатьох. Одні знаки Зодіаку отримають шанс вирішити важливе питання, інші — побачать ситуацію зовсім під іншим кутом.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 17 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні ви зможете просунутися у справі, яка довго стояла на місці. Дійте впевнено, але не забувайте про внутрішній баланс, і понеділок подарує удачу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник"

День вимагає тиші та переосмислення. Карта дня радить призупинити зовнішню активність і знайти відповідь у власній тиші — сьогодні ваша інтуїція говорить гучніше за людей.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані"

Події сьогодні покажуть вам, у якому напрямку рухаються ваші стосунки. Таро нагадують: чесність із собою відкриє шлях, який давно потребував ясності.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Мечів"

Настає момент сказати правду — перед собою чи перед іншими. "Туз Мечів" показує, що щирість сьогодні стане ключем до змін, навіть якщо вона звучить гостро.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Сьогодні ви відчуєте, що деякі речі вичерпали себе. Карта дня радить відпустити те, що більше не розвиває вас, і сміливо рухатися до нового.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів"

Ви довго тримали дистанцію, але сьогодні можна діяти м'якше. Дозвольте комусь увійти у ваше коло — маленька довіра принесе великий спокій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні важливо відстояти свої кордони без зайвих пояснень. Таро радять не дозволяти іншим порушувати ваш внутрішній баланс — твердість дасть найкращий результат.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Понеділок може принести втому або апатію, і це нормально. "Четвірка Кубків" нагадує: дайте собі паузу — відпочинок сьогодні стане найкращим способом повернути сили.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Суд"

16 листопада покаже істину, яку ви довго не хотіли помічати. Таро радять прийняти її спокійно — це відкриє шлях до рішення, що змінить ситуацію на краще.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Ви тягнете на собі надто багато — і сьогодні це стане очевидно. Карта дня рекомендує зменшити навантаження та дозволити собі відпочинок, інакше втома переможе.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Паж Пентаклів"

Сьогодні ідеальний час для нових маленьких кроків і практичних рішень. "Паж Пентаклів" підказуює: не поспішайте — стабільний ритм приведе до тривалого результату.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Риби сьогодні можуть зіткнутися з вибором, який потребує тиші та часу. Таро радять не поспішати з відповіддю — правильне рішення прийде, коли емоції вляжуться.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку карта дня карти Таро 17 листопада
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
