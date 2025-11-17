Гороскоп на 17 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 17 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
Сьогодні, 17 листопада, новий тиждень починається в особливій енергетиці, коли дрібні підказки долі набувають особливої ваги, а інтуїція надзвичайно голосна. Карти Таро віщують, що цей понеділок може стати переломним днем для багатьох. Одні знаки Зодіаку отримають шанс вирішити важливе питання, інші — побачать ситуацію зовсім під іншим кутом.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 17 листопада 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Колісниця"
Сьогодні ви зможете просунутися у справі, яка довго стояла на місці. Дійте впевнено, але не забувайте про внутрішній баланс, і понеділок подарує удачу.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Відлюдник"
День вимагає тиші та переосмислення. Карта дня радить призупинити зовнішню активність і знайти відповідь у власній тиші — сьогодні ваша інтуїція говорить гучніше за людей.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Закохані"
Події сьогодні покажуть вам, у якому напрямку рухаються ваші стосунки. Таро нагадують: чесність із собою відкриє шлях, який давно потребував ясності.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Туз Мечів"
Настає момент сказати правду — перед собою чи перед іншими. "Туз Мечів" показує, що щирість сьогодні стане ключем до змін, навіть якщо вона звучить гостро.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Вісімка Кубків"
Сьогодні ви відчуєте, що деякі речі вичерпали себе. Карта дня радить відпустити те, що більше не розвиває вас, і сміливо рухатися до нового.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Дев'ятка Жезлів"
Ви довго тримали дистанцію, але сьогодні можна діяти м'якше. Дозвольте комусь увійти у ваше коло — маленька довіра принесе великий спокій.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Сімка Жезлів"
Сьогодні важливо відстояти свої кордони без зайвих пояснень. Таро радять не дозволяти іншим порушувати ваш внутрішній баланс — твердість дасть найкращий результат.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Четвірка Кубків"
Понеділок може принести втому або апатію, і це нормально. "Четвірка Кубків" нагадує: дайте собі паузу — відпочинок сьогодні стане найкращим способом повернути сили.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Суд"
16 листопада покаже істину, яку ви довго не хотіли помічати. Таро радять прийняти її спокійно — це відкриє шлях до рішення, що змінить ситуацію на краще.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Десятка Жезлів"
Ви тягнете на собі надто багато — і сьогодні це стане очевидно. Карта дня рекомендує зменшити навантаження та дозволити собі відпочинок, інакше втома переможе.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Паж Пентаклів"
Сьогодні ідеальний час для нових маленьких кроків і практичних рішень. "Паж Пентаклів" підказуює: не поспішайте — стабільний ритм приведе до тривалого результату.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Двійка Мечів"
Риби сьогодні можуть зіткнутися з вибором, який потребує тиші та часу. Таро радять не поспішати з відповіддю — правильне рішення прийде, коли емоції вляжуться.
