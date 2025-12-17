Гороскоп на 17 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: google.com

В среду, 17 декабря, карты Таро предвещают день благоприятный для освобождения от плохих привычек, страхов и токсичных связей. Всем знакам Зодиака сегодня стоит не убегать от правды, а внимательно посмотреть на то, что руководит решениями.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 17 декабря 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня Овны предстанут перед важным выбором. Чтобы найти правильное решение, необходимо прислушаться к своему сердцу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Смерть"

Карта дня символизирует завершение того, что давно истощает вас эмоционально. Отпустив старое сегодня, вы почувствуете не потерю, а облегчение и контроль над собственной жизнью.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Король Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы можете почувствовать сильную усталость, из-за чего можете быть раздражены и конфликтны. Карта дня советует не прятаться за логикой, а честно признать свои чувства.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Кубков"

17 декабря напоминает вам о важности ценить настоящее. "Девятка Кубков" советует Ракам уделить время тому, что приносит удовольствие. Это будет благодарность себе за маленькие и большие достижения.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Кубков" (перевернутая)

Прошлое сегодня может затягивать вас в ностальгию, но Таро предостерегают от бегства от реальности. Эта среда требует быть здесь и сейчас, а не жить воспоминаниями.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Солнце"

17 декабря открывает ясность в решениях и придает уверенности. Сегодня стоит сосредоточиться на простых шагах — именно они ведут к стабильному результату.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

Таро советуют ослабить контроль и позволить другим помочь вам. Открытость к советам может привести к финансовой или эмоциональной стабильности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Этот день усиливает вашу самостоятельность и напоминает: уверенность появляется тогда, когда вы опираетесь на себя, а не на чужие ожидания.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Башня" (перевернутая)

Карта дня говорит, что проблем можно избежать, если действовать осознанно. Сделайте первый шаг добровольно, а не ждите, пока обстоятельства заставят.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Кубков"

Для вас этот день об отношениях и чувствах. "Туз Кубков" напоминает, даже маленький жест заботы способен восстановить эмоциональную связь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Королева Жезлов"

Среда способствует инициативе и уверенным решениям. Таро подсказывают: четкий план и внутренняя решимость быстро приведут к результату.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня важно отличить реальные возможности от иллюзий. Карта дня советует сосредоточиться на главном, чтобы избежать переутомления.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Какие знаки Зодиака достигнут большой цели до 21 декабря.

Кого встретит финансовая фортуна на этой неделе 15-21 декабря.

Каким знакам Зодиака удастся приумножить состояние в 2026 году.

Кто сыграет громкую свадьбу уже в 2026 году.

Каким знакам Зодиака предстоит переезд в 2026 году.