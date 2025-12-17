Гороскоп на 17 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

У середу, 17 грудня, карти Таро віщують день сприятливий для звільнення від поганих звичок, страхів та токсичних зв'язків. Усім знакам Зодіаку сьогодні варто не тікати від правди, а уважно подивитися на те, що керує рішеннями.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 17 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні Овни постануть перед важливим вибором. Щоб знайти правильне рішення, необхідно прислухатися до свого серця.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Смерть"

Карта дня символізує завершення того, що давно виснажує вас емоційно. Відпустивши старе сьогодні, ви відчуєте не втрату, а полегшення і контроль над власним життям.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Король Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчути сильну втому, через що можете бути роздратовані й конфліктні. Карта дня радить не ховатися за логікою, а чесно визнати свої почуття.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

17 грудня нагадує вам про важливість цінувати теперішнє. "Дев'ятка Кубків" радить Ракам приділити час тому, що приносить задоволення. Це буде подяка собі за маленькі та великі досягнення.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Кубків" (перевернута)

Минуле сьогодні може затягувати вас у ностальгію, але Таро застерігають від втечі від реальності. Ця середа вимагає бути тут і зараз, а не жити спогадами.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сонце"

17 грудня відкриває ясність у рішеннях і додає впевненості. Сьогодні варто зосередитися на простих кроках — саме вони ведуть до стабільного результату.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)

Таро радять послабити контроль і дозволити іншим допомогти вам. Відкритість до порад може привести до фінансової або емоційної стабільності.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Цей день підсилює вашу самостійність і нагадує: впевненість з'являється тоді, коли ви спираєтеся на себе, а не на чужі очікування.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вежа" (перевернута)

Карта дня говорить, що проблем можна уникнути, якщо діяти усвідомлено. Зробіть перший крок добровільно, а не чекайте, поки обставини змусять.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Для вас цей день про стосунки та почуття. "Туз Кубків" нагадує, навіть маленький жест турботи здатен відновити емоційний зв'язок.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Королева Жезлів"

Середа сприяє ініціативі та впевненим рішенням. Таро підказують: чіткий план і внутрішня рішучість швидко приведуть до результату.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

Сьогодні важливо відрізнити реальні можливості від ілюзій. Карта дня радить зосередитися на головному, щоб уникнути перевтоми.

