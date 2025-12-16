Видео
Главная Праздники Гороскоп на 16 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Дата публикации 16 декабря 2025 06:20
Гороскоп на 16 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 16 декабря, коллективная карта дня — перевернутый "Туз Кубков" — отмечает: сегодня не стоит убегать от себя. Этот вторник идеально подходит для самопознания, честных разговоров с собой и перезагрузки эмоций. Солнце в Стрельце толкает к движению вперед, а Луна в Скорпионе заставляет заглянуть глубже — в мотивы, страхи и скрытые желания.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 16 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Умеренность" (перевернутая)

В этот день вы поймете, где в вашей жизни потерян баланс. Таро советуют правильно расставить приоритеты и установить границы, чтобы не истощать себя.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Суд"

Этот вторник подарит вам желание к переменам или важное осознание, которое поможет двигаться дальше. "Суд" говорит: 16 декабря благоприятно для важных решений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Паж Мечей"

Сегодня у вас проснется сильное желание учиться, исследовать и задавать вопросы. Этот день откроет новый интерес или идею, которая со временем может изменить ваше направление.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Сегодня к вам вернется ощущение стабильности и тепла. "Четверка Жезлов" призывает провести время с близкими или создать для себя атмосферу спокойствия и поддержки.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

16 декабря вы получите подтверждение, что движетесь в правильном направлении. Карта дня советует позволить себе гордиться сделанным, даже если путь еще продолжается.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник" (перевернутая)

Сегодня избыток внешней информации может мешать услышать себя. Поэтому лучше замедлиться, уменьшить шум и вернуться к внутренней тишине.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Этот вторник символизирует облегчение и выход из сложного периода. Карта дня говорит, что 16 декабря поможет вам отпустить прошлое и выбрать путь, который принесет больше спокойствия.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня обстоятельства могут неожиданно измениться в вашу пользу. "Колесо Фортуны" напоминает: даже сложные события ведут вас к нужному результату.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Вы взяли на себя слишком много, и сегодня тело или эмоции дадут об этом знать. Карта дня советует позволить себе отдых, чтобы избежать истощения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Сегодня возможны сомнения в собственных силах или неприятные мелочи. "Пятерка Мечей" напоминает: временные поражения не отменяют ваш опыт и потенциал.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Мечей" (перевернутая)

Этот день может принести путаницу или нечеткое понимание ситуации. Карта дня подчеркивает: важно не только знать истину, но и научиться применять ее на практике.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)

16 декабря интуиция может быть приглушенной из-за нежелания принимать правду. Стоит внимательнее прислушиваться к знакам и собственным ощущениям, даже если они неудобны.

гороскоп Астрология знаки Зодиака карта дня карты Таро 16 декабря
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
