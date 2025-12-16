Гороскоп на 16 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 16 декабря, коллективная карта дня — перевернутый "Туз Кубков" — отмечает: сегодня не стоит убегать от себя. Этот вторник идеально подходит для самопознания, честных разговоров с собой и перезагрузки эмоций. Солнце в Стрельце толкает к движению вперед, а Луна в Скорпионе заставляет заглянуть глубже — в мотивы, страхи и скрытые желания.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 16 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Умеренность" (перевернутая)

В этот день вы поймете, где в вашей жизни потерян баланс. Таро советуют правильно расставить приоритеты и установить границы, чтобы не истощать себя.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Суд"

Этот вторник подарит вам желание к переменам или важное осознание, которое поможет двигаться дальше. "Суд" говорит: 16 декабря благоприятно для важных решений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Паж Мечей"

Сегодня у вас проснется сильное желание учиться, исследовать и задавать вопросы. Этот день откроет новый интерес или идею, которая со временем может изменить ваше направление.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Сегодня к вам вернется ощущение стабильности и тепла. "Четверка Жезлов" призывает провести время с близкими или создать для себя атмосферу спокойствия и поддержки.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

16 декабря вы получите подтверждение, что движетесь в правильном направлении. Карта дня советует позволить себе гордиться сделанным, даже если путь еще продолжается.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник" (перевернутая)

Сегодня избыток внешней информации может мешать услышать себя. Поэтому лучше замедлиться, уменьшить шум и вернуться к внутренней тишине.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Этот вторник символизирует облегчение и выход из сложного периода. Карта дня говорит, что 16 декабря поможет вам отпустить прошлое и выбрать путь, который принесет больше спокойствия.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня обстоятельства могут неожиданно измениться в вашу пользу. "Колесо Фортуны" напоминает: даже сложные события ведут вас к нужному результату.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Вы взяли на себя слишком много, и сегодня тело или эмоции дадут об этом знать. Карта дня советует позволить себе отдых, чтобы избежать истощения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Сегодня возможны сомнения в собственных силах или неприятные мелочи. "Пятерка Мечей" напоминает: временные поражения не отменяют ваш опыт и потенциал.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Мечей" (перевернутая)

Этот день может принести путаницу или нечеткое понимание ситуации. Карта дня подчеркивает: важно не только знать истину, но и научиться применять ее на практике.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)

16 декабря интуиция может быть приглушенной из-за нежелания принимать правду. Стоит внимательнее прислушиваться к знакам и собственным ощущениям, даже если они неудобны.

