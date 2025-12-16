Відео
Головна Свята Гороскоп на 16 грудня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 06:20
Гороскоп на 16 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Сьогодні, 16 грудня, колективна карта дня — перевернутий "Туз Кубків" — наголошує: сьогодні не варто тікати від себе. Цей вівторок ідеально підходить для самопізнання, чесних розмов із собою та перезавантаження емоцій. Сонце у Стрільці штовхає до руху вперед, а Місяць у Скорпіоні змушує зазирнути глибше — у мотиви, страхи та приховані бажання.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 16 грудня 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Помірність" (перевернута)

Цього дня ви зрозумієте, де у вашому житті втрачено баланс. Таро радять правильно розставити пріоритети та встановити межі, щоб не виснажувати себе.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Суд"

Цей вівторок подарує вам бажання до змін або важливе усвідомлення, яке допоможе рухатися далі. "Суд" говорить: 16 грудня сприятливе для важливих рішень.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Сьогодні у вас прокинеться сильне бажання вчитися, досліджувати й ставити запитання. Цей день відкриє новий інтерес або ідею, яка з часом може змінити ваш напрям.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Сьогодні до вас повернеться відчуття стабільності й тепла. "Четвірка Жезлів" закликає провести час із близькими або створити для себе атмосферу спокою та підтримки.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

16 грудня ви отримаєте підтвердження, що рухаєтеся у правильному напрямі. Карта дня радить дозволити собі пишатися зробленим, навіть якщо шлях ще триває.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник" (перевернута)

Сьогодні надлишок зовнішньої інформації може заважати почути себе. Тому краще сповільнитися, зменшити шум і повернутися до внутрішньої тиші.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Цей вівторок символізує полегшення та вихід зі складного періоду. Карта дня говорить, що 16 грудня допоможе вам відпустити минуле й обрати шлях, який принесе більше спокою.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні обставини можуть несподівано змінитися на вашу користь. "Колесо Фортуни" нагадує: навіть складні події ведуть вас до потрібного результату.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Ви взяли на себе занадто багато, і сьогодні тіло або емоції дадуть про це знати. Карта дня радить дозволити собі відпочинок, щоб уникнути виснаження.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П'ятірка Мечів"

Сьогодні можливі сумніви у власних силах або неприємні дрібниці. "П'ятірка Мечів" нагадує: тимчасові поразки не скасовують ваш досвід і потенціал.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Мечів" (перевернута)

Цей день може принести плутанину або нечітке розуміння ситуації. Карта дня наголошує: важливо не лише знати істину, а й навчитися застосовувати її на практиці.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)

16 грудня інтуїція може бути приглушеною через небажання приймати правду. Варто уважніше прислухатися до знаків і власних відчуттів, навіть якщо вони незручні.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку супроводжуватиме удача на цьому тижні 15-21 грудня.

Хто зі знаків Зодіаку зіграє весілля у 2026 році.

Яким знакам Зодіаку 2026 рік принесе фінансовий успіх.

Хто зустріне шалене кохання у 2026 році.

На які знакам Зодіаку чекає переїзд у 2026 році.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
