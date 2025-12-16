Гороскоп на 16 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 16 грудня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
Сьогодні, 16 грудня, колективна карта дня — перевернутий "Туз Кубків" — наголошує: сьогодні не варто тікати від себе. Цей вівторок ідеально підходить для самопізнання, чесних розмов із собою та перезавантаження емоцій. Сонце у Стрільці штовхає до руху вперед, а Місяць у Скорпіоні змушує зазирнути глибше — у мотиви, страхи та приховані бажання.
Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 16 грудня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Помірність" (перевернута)
Цього дня ви зрозумієте, де у вашому житті втрачено баланс. Таро радять правильно розставити пріоритети та встановити межі, щоб не виснажувати себе.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Суд"
Цей вівторок подарує вам бажання до змін або важливе усвідомлення, яке допоможе рухатися далі. "Суд" говорить: 16 грудня сприятливе для важливих рішень.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Паж Мечів"
Сьогодні у вас прокинеться сильне бажання вчитися, досліджувати й ставити запитання. Цей день відкриє новий інтерес або ідею, яка з часом може змінити ваш напрям.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Сьогодні до вас повернеться відчуття стабільності й тепла. "Четвірка Жезлів" закликає провести час із близькими або створити для себе атмосферу спокою та підтримки.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Шістка Жезлів"
16 грудня ви отримаєте підтвердження, що рухаєтеся у правильному напрямі. Карта дня радить дозволити собі пишатися зробленим, навіть якщо шлях ще триває.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Відлюдник" (перевернута)
Сьогодні надлишок зовнішньої інформації може заважати почути себе. Тому краще сповільнитися, зменшити шум і повернутися до внутрішньої тиші.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Шістка Мечів"
Цей вівторок символізує полегшення та вихід зі складного періоду. Карта дня говорить, що 16 грудня допоможе вам відпустити минуле й обрати шлях, який принесе більше спокою.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні обставини можуть несподівано змінитися на вашу користь. "Колесо Фортуни" нагадує: навіть складні події ведуть вас до потрібного результату.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Десятка Жезлів"
Ви взяли на себе занадто багато, і сьогодні тіло або емоції дадуть про це знати. Карта дня радить дозволити собі відпочинок, щоб уникнути виснаження.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "П'ятірка Мечів"
Сьогодні можливі сумніви у власних силах або неприємні дрібниці. "П'ятірка Мечів" нагадує: тимчасові поразки не скасовують ваш досвід і потенціал.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Туз Мечів" (перевернута)
Цей день може принести плутанину або нечітке розуміння ситуації. Карта дня наголошує: важливо не лише знати істину, а й навчитися застосовувати її на практиці.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)
16 грудня інтуїція може бути приглушеною через небажання приймати правду. Варто уважніше прислухатися до знаків і власних відчуттів, навіть якщо вони незручні.
Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро
Які знаки Зодіаку супроводжуватиме удача на цьому тижні 15-21 грудня.
Хто зі знаків Зодіаку зіграє весілля у 2026 році.
Яким знакам Зодіаку 2026 рік принесе фінансовий успіх.
Хто зустріне шалене кохання у 2026 році.
На які знакам Зодіаку чекає переїзд у 2026 році.
Читайте Новини.LIVE!