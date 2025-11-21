Видео
Этим знакам Зодиака выходные несут бешеную удачу по Таро

Этим знакам Зодиака выходные несут бешеную удачу по Таро

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 11:03
обновлено: 10:30
Какие знаки Зодиака получат бешеную удачу на эти выходные — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Магические карты Таро уже определили счастливчиков этих выходных — 22 и 23 ноября поймать удачу за хвост смогут четыре знака Зодиака. Кто-то получит неожиданные подарки, кто-то — почувствует прилив вдохновения и сил, а кому-то удастся принять важное решение, которое изменит ход событий в жизни.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака окажутся на пике удачи и что советуют карты Таро, чтобы эти выходные стали действительно особенными.

Знаки Зодиака, которым будет сопутствовать удача все выходные

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

Этот уикенд принесет вам мощный энергетический подъем. Возможны внезапные предложения, везение в делах и возможность решить вопросы, которые долго стояли на паузе. Если планировали важный разговор или ожидали ответа от человека или учреждения, эти дни способны приятно удивить. Таро советуют не отвергать даже неожиданные предложения — именно они могут открыть дорогу к новым достижениям. Действуйте смело, удача на вашей стороне.

Близнецы — карта Таро "Звезда"

Ваши выходные пройдут под знаком надежды, внутреннего обновления и маленьких чудес. "Звезда" обещает мягкое, но невероятно меткое везение: от удачных покупок до приятных новостей от близких. Также возможен прорыв в творчестве или в сфере, где нужно придумывать нестандартные решения. Вы будете чувствовать легкость и уверенность, а Вселенная подскажет правильное направление. Доверяйте интуиции — она вас не подведет.

Дева — карта Таро "Императрица"

Финансовые и бытовые вопросы в этот уикенд будут решаться удивительно легко. Карта "Императрица" из колоды Таро свидетельствует о приросте, прибыли, заботе о себе и неожиданных подарках. Возможно, кто-то вспомнит о вас с приятным предложением, или вы наконец-то позволите себе то, что давно откладывали. Если ищете возможность укрепить отношения или наладить тепло дома — это ваше время.

Стрелец — карта Таро "Солнце"

Это один из самых счастливых арканов в колоде Таро, и он выпал именно вам. Выходные 22 и 23 ноября принесут радость, успех в делах, гармоничное общение и сильное ощущение, что все складывается правильно. Возможны встречи, которые дарят вдохновение, а также победы в тех сферах, где вы давно стремились к результату. "Солнце" прямо советует не сидеть дома: там, где вы проявите активность, придет везение.

гороскоп выходные Астрология знаки Зодиака удача карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
