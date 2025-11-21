Які знаки Зодіаку отримають шалену удачу на ці вихідні — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Магічні карти Таро вже визначили щасливчиків цих вихідних — 22 і 23 листопада спіймати удачу за хвіст зможуть чотири знаки Зодіаку. Хтось отримає несподівані подарунки, хтось — відчує прилив натхнення та сил, а комусь вдасться ухвалити важливе рішення, яке змінить хід подій у житті.

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку опиняться на піку удачі та що радять карти Таро, щоб ці вихідні стали справді особливими.

Знаки Зодіаку, яких супроводжуватиме удача всі вихідні

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

Цей вікенд принесе вам потужний енергетичний підйом. Можливі раптові пропозиції, везіння у справах і можливість розв'язати питання, які довго стояли на паузі. Якщо планували важливу розмову або очікували відповіді від людини чи установи, ці дні здатні приємно здивувати. Таро радять не відкидати навіть несподівані пропозиції — саме вони можуть відкрити дорогу до нових досягнень. Дійте сміливо, удача на вашому боці.

Близнюки — карта Таро "Зірка"

Ваші вихідні пройдуть під знаком надії, внутрішнього оновлення та маленьких чудес. "Зірка" обіцяє м'яке, але неймовірно влучне везіння: від вдалих покупок до приємних новин від близьких. Також можливий прорив у творчості або у сфері, де потрібно придумувати нестандартні рішення. Ви будете відчувати легкість і впевненість, а Всесвіт підкаже правильний напрям. Довіряйте інтуїції — вона вас не підведе.

Діва — карта Таро "Імператриця"

Фінансові та побутові питання цього вікенду вирішуватимуться дивовижно легко. Карта "Імператриця" з колоди Таро свідчить про приріст, прибуток, турботу про себе та несподівані подарунки. Можливо, хтось згадає про вас із приємною пропозицією, або ви нарешті дозволите собі те, що давно відкладали. Якщо шукаєте можливість укріпити стосунки чи налагодити тепло вдома — це ваш час.

Стрілець — карта Таро "Сонце"

Це один із найщасливіших арканів у колоді Таро, і він випав саме вам. Вихідні 22 і 23 листопада принесуть радість, успіх у справах, гармонійне спілкування та сильне відчуття, що все складається правильно. Можливі зустрічі, які дарують натхнення, а також перемоги у тих сферах, де ви давно прагнули результату. "Сонце" прямо радить не сидіти вдома: там, де ви проявите активність, прийде везіння.

