Главная Праздники Эти знаки Зодиака ждет судьбоносное знакомство уже скоро — Таро

Эти знаки Зодиака ждет судьбоносное знакомство уже скоро — Таро

Дата публикации 6 марта 2026 20:30
Каким знакам Зодиака судьба сулит важное знакомство в эти выходные — гороскоп по Таро
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные 7-8 марта станут особенными для трех знаков Зодиака. По пророчеству карт Таро, судьба готовит им знакомства, которые могут повлиять на будущее. Это может быть новая любовь, человек, который изменит взгляды, или даже партнер для важного жизненного проекта.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака Таро предвещают встречу с особенным человеком, который оставит след в жизни.

Читайте также:
Рак — карта Таро "Двойка Кубков"

"Двойка Кубков" говорит, что знакомство может произойти во время обыденной ситуации: прогулка, встреча с друзьями или семьей, празднование или даже в очереди в кафе. Но вы довольно быстро найдете с человеком общий язык. Вы можете почувствовать, что знаете друг друга много лет. Это может стать началом дружбы или даже чего-то большего.

Козерог — карта Таро "Колесо Фортуны"

Иногда судьба приходит тогда, когда вы просто решили сменить маршрут или согласились на неожиданное предложение. На выходные 7-8 марта вас будут ждать судьбоносные случайности. Вы можете познакомиться с кем-то неожиданно. Этот человек может отличаться от вашего привычного круга: другой характер, другой стиль жизни. Но именно это приведет к очень интересному общению и новым открытиям.

Дева — карта Таро "Звезда" (перевернутая)

В последнее время вы чувствовали усталость от людей или не верили, что кто-то сможет вас действительно заинтересовать. Перевернутая "Звезда" говорит о знакомстве, которое возвращает веру во что-то хорошее. Оно может начаться очень спокойно: через разговор в интернете, короткое общение на мероприятии или даже через общих знакомых. Вы можете понять, что этот человек смотрит на мир так же, как и вы.

Делимся с вами также другими интересными пророчествами карт Таро

Каким знакам Зодиака ждать сюрприз 8 марта.

Кому нужно избегать соблазнов до конца этой недели.

Кто станет главным счастливчиком на этой неделе 2-8 марта.

Какие знаки Зодиака получат большие прибыли уже в первый месяц весны.

гороскоп знакомства Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
