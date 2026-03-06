На які знаки Зодіаку чекає доленосне знайомство у ці вихідні — Таро-гороскоп

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Розклад містичних карт Таро на вихідні 7–8 березня показав, кільком знакам Зодіаку доля готує знайомства, які можуть вплинути на майбутнє. Це може бути нове кохання, людина, що змінить погляди, або навіть партнер для важливого життєвого проєкту.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку Таро пророкують зустріч з особливою людиною, яка залишить слід у житті.

Рак — карта Таро "Двійка Кубків"

"Двійка Кубків" говорить, що знайомство може статися під час буденної ситуації: прогулянка, зустріч з друзями або родиною, святкування або навіть у черзі в кав'ярні. Але ви доволі швидко знайдете з людиною спільну мову. Ви можете відчути, що знаєте один одного багато років. Це може стати початком дружби або навіть чогось більшого.

Козеріг — карта Таро "Колесо Фортуни"

Іноді доля приходить тоді, коли ви просто вирішили змінити маршрут або погодилися на несподівану пропозицію. На вихідні 7-8 березня на вас чекатимуть доленосні випадковості. Ви можете познайомитися з кимось несподівано. Ця людина може відрізнятися від вашого звичного кола: інший характер, інший стиль життя. Але саме це приведе до дуже цікавого спілкування та нових відкриттів.

Діва — карта Таро "Зірка" (перевернута)

Останнім часом ви відчували втому від людей або не вірили, що хтось зможе вас справді зацікавити. Перевернута "Зірка" говорить про знайомство, яке повертає віру у щось хороше. Воно може початися дуже спокійно: через розмову в інтернеті, коротке спілкування на заході або навіть через спільних знайомих. Ви можете зрозуміти, що ця людина дивиться на світ так само, як і ви.

