Джастин Бибер стремился оградить Билли Айлиш от издевательств P. Diddy.

Американские певцы Джастин Бибер и Билли Айлиш. Фото: instagram/billieeilishbr

Арест американского рэпера и влиятельного продюсера P. Diddy открыл настоящий ящик Пандоры. В сети распространяются теории заговоров или же "внезапного просветления". Фанаты мегазвезды Билли Айлиш наконец-то поняли, почему певец Джастин Бибер постоянно поддерживал ее.

Редакция Новини.LIVE продолжает делиться сплетнями вокруг преступлений P. Diddy.

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Джастин Бибер стремился оградить Билли Айлиш от сексуального насилия

Теории заговоров распространяются и уже добрались до юной и популярной звезды Билли Айлиш. Ее фанаты считают, что наконец-то стало понятно, почему Джастин Бибер с начала карьеры певицы опекал ее.

Джастин Бибер и Билли Айлиш. Фото: instagram/billieeilishbr

Звездная дружба началась практически сразу, как Айлиш пришла в свет Голливуда. На одном из интервью девушка призналась, что всегда была фанаткой Бибера и не просто слушала его музыку, а это "была словно первая любовь".

Джастин Бибер сам инициировал их первую встречу. Он полез в объятия, впрочем юная певица была настолько шокирована, что ужаснулась. А потом с улыбкой прильнула к артисту. С этого момента они начали поддерживать друг друга.

В сети и медиа начали ползти сплетни "они встречаются", "Джастин влюбился", "Билли наконец завоевала своего кумира", однако селебрити на это не реагировали. В одном из интервью Бибер наконец-то объяснил, почему так опекает Айлиш. Оказалось, что он стремится оградить ее от "негативного опыта".

"Если я когда-нибудь понадоблюсь Билли, я буду рядом. Я просто хочу защитить ее. Я не хочу, чтобы она прошла через то, через что прошел я. Я никому этого не пожелаю", — сказал Бибер и потом расплакался.

Тогда никто так и не понял, что имел в виду певец. Однако после ареста его бывшего наставника и продюсера P. Diddy появилась теория. Фанаты считают, что Джастин Бибер хотел уберечь Билли от "белых вечеринок", где процветало сексуальное насилие, буллинг и хейт, а также репрессий со стороны самого P. Diddy. Ведь сам Джастин — одна из вероятных жертв арестованного репера.

Джастин Бибер звонил по телефону Билли, когда она получила первую Grammy. Позже поздравлял с каждой наградой. Поклонники звезд записывали десятки видео, как он тогда еще со своей девушкой, а ныне с женой Хейли Бибер отрывался на концертах подруги.

Сама Билли Айлиш постоянно рассказывает журналистам, как обожает Джастина и убеждает — между ними настоящая дружба.

Джастин Бибер обнимает Билли Айлиш. Фото: instagram/billieeilishbr

Напомним, ширится теория заговора, словно репер P. Diddy совершал сексуальное насилие в отношении 15-летнего Джастина Бибера. Также украинская телеведущая Екатерина Осадчая первая прокомментировала скандал в Голливуде.

Стало известно, что Бейонсе также предположительно причастна к этим преступлениям. В то же время на арестованного репера подали иски еще 120 человек. А российские пенсионерки, поддерживающие террор Владимир Путина, вышли на акцию против Бейонсе.

Недавно появилась теория, что Джастин Бибер и Канье Вест пытались рассказать миру о преступлениях P. Diddy в своих песнях и клипах.