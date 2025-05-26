Лимонно-персиковый тарт с кремом маскарпоне — итальянский десерт, набравший более 11 миллионов просмотров

Знаменитый итальянский десерт — набрал 11 миллионов просмотров
Этот итальянский тарт стал вирусным в сети не просто так — нежное тесто, освежающий лимонный крем с маскарпоне и сочные персики в сочетании с хрустящим миндалем создают настоящий шедевр, который легко приготовить даже впервые.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 60 г;
- масло — 50 мл.;
- мука — 170 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- цедра 1 лимона.
Для крема:
- молоко — 500 мл.;
- желток — 1 шт.;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахар — 5 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 4 ст. л.;
- маскарпоне — 100 г;
- лимонный сок — 50 мл.;
- персики в сиропе — 200 г;
- лепестки миндаля — 30 г.
Способ приготовления
В миске взбить яйцо с сахаром до однородности. Влить растительное масло, перемешать. Добавить муку, разрыхлитель и цедру лимона. Замесить мягкое тесто, сформировать шар.
Форму смазать сливочным маслом, выложить тесто, равномерно распределить и сформировать бортики. Сделать проколы вилкой и поставить в холодильник на 10-15 минут.
Для крема в сотейник влить молоко, добавить желток, ванильный сахар, обычный сахар и крахмал. Перемешать венчиком до однородной массы. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.
Снять с плиты, добавить маскарпоне и лимонный сок, хорошо вымешать. Нарезать персики, добавить к крему, перемешать.
Крем выложить в форму поверх теста, разровнять, посыпать миндалем.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25 минут до легкого румянца. Готовый тарт остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.
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