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Знаменитый итальянский десерт — набрал 11 миллионов просмотров

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Дата публикации 26 мая 2025 03:00
Лимонно-персиковый тарт с кремом маскарпоне — итальянский десерт, набравший более 11 миллионов просмотров
Итальянский десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот итальянский тарт стал вирусным в сети не просто так — нежное тесто, освежающий лимонный крем с маскарпоне и сочные персики в сочетании с хрустящим миндалем создают настоящий шедевр, который легко приготовить даже впервые.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • масло — 50 мл.;
  • мука — 170 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • цедра 1 лимона.

Для крема:

  • молоко — 500 мл.;
  • желток — 1 шт.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сахар — 5 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 4 ст. л.;
  • маскарпоне — 100 г;
  • лимонный сок — 50 мл.;
  • персики в сиропе — 200 г;
  • лепестки миндаля — 30 г.

Способ приготовления

В миске взбить яйцо с сахаром до однородности. Влить растительное масло, перемешать. Добавить муку, разрыхлитель и цедру лимона. Замесить мягкое тесто, сформировать шар.

знаменитий італійський десерт
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму смазать сливочным маслом, выложить тесто, равномерно распределить и сформировать бортики. Сделать проколы вилкой и поставить в холодильник на 10-15 минут.

рецепт знаменитого італійського десерта
Приготовление крема. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема в сотейник влить молоко, добавить желток, ванильный сахар, обычный сахар и крахмал. Перемешать венчиком до однородной массы. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.

простий рецепт знаменитого італійського десерта
Тесто в форме для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Снять с плиты, добавить маскарпоне и лимонный сок, хорошо вымешать. Нарезать персики, добавить к крему, перемешать.

смачний рецепт знаменитого італійського десерта
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Крем выложить в форму поверх теста, разровнять, посыпать миндалем.

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Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25 минут до легкого румянца. Готовый тарт остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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