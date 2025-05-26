Лимонно-персиковый тарт с кремом маскарпоне — итальянский десерт, набравший более 11 миллионов просмотров

Итальянский десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот итальянский тарт стал вирусным в сети не просто так — нежное тесто, освежающий лимонный крем с маскарпоне и сочные персики в сочетании с хрустящим миндалем создают настоящий шедевр, который легко приготовить даже впервые.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 60 г;

масло — 50 мл.;

мука — 170 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

цедра 1 лимона.

Для крема:

молоко — 500 мл.;

желток — 1 шт.;

ванильный сахар — 10 г;

сахар — 5 ст. л.;

кукурузный крахмал — 4 ст. л.;

маскарпоне — 100 г;

лимонный сок — 50 мл.;

персики в сиропе — 200 г;

лепестки миндаля — 30 г.

Способ приготовления

В миске взбить яйцо с сахаром до однородности. Влить растительное масло, перемешать. Добавить муку, разрыхлитель и цедру лимона. Замесить мягкое тесто, сформировать шар.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму смазать сливочным маслом, выложить тесто, равномерно распределить и сформировать бортики. Сделать проколы вилкой и поставить в холодильник на 10-15 минут.

Приготовление крема. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема в сотейник влить молоко, добавить желток, ванильный сахар, обычный сахар и крахмал. Перемешать венчиком до однородной массы. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.

Тесто в форме для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Снять с плиты, добавить маскарпоне и лимонный сок, хорошо вымешать. Нарезать персики, добавить к крему, перемешать.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Крем выложить в форму поверх теста, разровнять, посыпать миндалем.

Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25 минут до легкого румянца. Готовый тарт остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Нежный пирог "Талия" — диетический десерт без вреда для фигуры.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.