Лимонно-персиковий тарт з кремом маскарпоне — італійський десерт, що набрав понад 11 мільйонів переглядів

Знаменитий італійський десерт — набрав 11 мільйонів переглядів
Цей італійський тарт став вірусним у мережі не просто так — ніжне тісто, освіжаючий лимонний крем із маскарпоне та соковиті персики в поєднанні з хрустким мигдалем створюють справжній шедевр, який легко приготувати навіть уперше.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 60 г;
- олія — 50 мл.;
- борошно — 170 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- цедра 1 лимона.
Для крему:
- молоко — 500 мл.;
- жовток — 1 шт.;
- ванільний цукор — 10 г;
- цукор — 5 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л.;
- маскарпоне — 100 г;
- лимонний сік — 50 мл.;
- персики в сиропі — 200 г;
- пелюстки мигдалю — 30 г.
Спосіб приготування
У мисці збити яйце з цукром до однорідності. Влити олію, перемішати. Додати борошно, розпушувач і цедру лимона. Замісити м’яке тісто, сформувати кулю.
Форму змастити вершковим маслом, викласти тісто, рівномірно розподілити і сформувати бортики. Зробити проколи виделкою та поставити в холодильник на 10–15 хвилин.
Для крему в сотейник влити молоко, додати жовток, ванільний цукор, звичайний цукор і крохмаль. Перемішати вінчиком до однорідної маси. Варити на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
Зняти з плити, додати маскарпоне та лимонний сік, добре вимішати. Нарізати персики, додати до крему, перемішати.
Крем викласти у форму поверх тіста, розрівняти, посипати мигдалем.
Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 25 хвилин до легкого рум’янцю. Готовий тарт остудити, посипати цукровою пудрою та подавати до столу.
Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки
Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — вийде ідеальним з першого разу.
Найпопулярніший десерт весни — знадобиться полуниця і банан.
Ніжний пиріг "Талія" — дієтичний десерт без шкоди для фігури.
Найпростіший шоколадний торт на кефірі — виходить вологим та ніжним.
Читайте Новини.LIVE!