Лимонно-персиковий тарт з кремом маскарпоне — італійський десерт, що набрав понад 11 мільйонів переглядів

Італійський десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей італійський тарт став вірусним у мережі не просто так — ніжне тісто, освіжаючий лимонний крем із маскарпоне та соковиті персики в поєднанні з хрустким мигдалем створюють справжній шедевр, який легко приготувати навіть уперше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 60 г;

олія — 50 мл.;

борошно — 170 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

цедра 1 лимона.

Для крему:

молоко — 500 мл.;

жовток — 1 шт.;

ванільний цукор — 10 г;

цукор — 5 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л.;

маскарпоне — 100 г;

лимонний сік — 50 мл.;

персики в сиропі — 200 г;

пелюстки мигдалю — 30 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйце з цукром до однорідності. Влити олію, перемішати. Додати борошно, розпушувач і цедру лимона. Замісити м’яке тісто, сформувати кулю.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму змастити вершковим маслом, викласти тісто, рівномірно розподілити і сформувати бортики. Зробити проколи виделкою та поставити в холодильник на 10–15 хвилин.

Приготування крема. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему в сотейник влити молоко, додати жовток, ванільний цукор, звичайний цукор і крохмаль. Перемішати вінчиком до однорідної маси. Варити на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння.

Тісто у формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти з плити, додати маскарпоне та лимонний сік, добре вимішати. Нарізати персики, додати до крему, перемішати.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Крем викласти у форму поверх тіста, розрівняти, посипати мигдалем.

Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 25 хвилин до легкого рум’янцю. Готовий тарт остудити, посипати цукровою пудрою та подавати до столу.

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