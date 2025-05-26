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Знаменитий італійський десерт — набрав 11 мільйонів переглядів

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Дата публікації: 26 травня 2025 03:00
Лимонно-персиковий тарт з кремом маскарпоне — італійський десерт, що набрав понад 11 мільйонів переглядів
Італійський десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей італійський тарт став вірусним у мережі не просто так — ніжне тісто, освіжаючий лимонний крем із маскарпоне та соковиті персики в поєднанні з хрустким мигдалем створюють справжній шедевр, який легко приготувати навіть уперше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • олія — 50 мл.;
  • борошно — 170 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • цедра 1 лимона.

Для крему:

  • молоко — 500 мл.;
  • жовток — 1 шт.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цукор — 5 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л.;
  • маскарпоне — 100 г;
  • лимонний сік — 50 мл.;
  • персики в сиропі — 200 г;
  • пелюстки мигдалю — 30 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйце з цукром до однорідності. Влити олію, перемішати. Додати борошно, розпушувач і цедру лимона. Замісити м’яке тісто, сформувати кулю.

знаменитий італійський десерт
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму змастити вершковим маслом, викласти тісто, рівномірно розподілити і сформувати бортики. Зробити проколи виделкою та поставити в холодильник на 10–15 хвилин.

рецепт знаменитого італійського десерта
Приготування крема. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему в сотейник влити молоко, додати жовток, ванільний цукор, звичайний цукор і крохмаль. Перемішати вінчиком до однорідної маси. Варити на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння.

простий рецепт знаменитого італійського десерта
Тісто у формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти з плити, додати маскарпоне та лимонний сік, добре вимішати. Нарізати персики, додати до крему, перемішати.

смачний рецепт знаменитого італійського десерта
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Крем викласти у форму поверх тіста, розрівняти, посипати мигдалем.

вдалий рецепт знаменитого італійського десерта
Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 25 хвилин до легкого рум’янцю. Готовий тарт остудити, посипати цукровою пудрою та подавати до столу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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