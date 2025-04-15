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Закарпатские бутерброды с вкусной намазкой — на завтрак за 10 мин

15 апреля 2025 23:33
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Закарпатские бутерброды с самой вкусной намазкой — на завтрак за 10 минут
Закарпатские бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Нужно что-то быстрое и вкусное на завтрак? Попробуйте эти закарпатские бутерброды с самой вкусной намазкой! Всего 10 минут — и на вашем столе замечательный завтрак, который зарядит энергией на весь день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • хлеб;
  • 3 яйца (отварные);
  • твердый сыр;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • зелень (зеленый лук и укроп);
  • соль, черный молотый перец, сухие специи по вкусу;
  • 1 зубчик чеснока (по желанию).

Способ приготовления

Натереть вареные яйца и твердый сыр. Нарезать зелень, выдавить чеснок через пресс.

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Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать яйца, сыр, зелень, чеснок, добавить майонез, сметану, специи и хорошо перемешать.

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Приготовление бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить нарезанный хлеб на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить приготовленную начинку на каждый кусок хлеба. Украсить помидорами и посыпать солью по вкусу.

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