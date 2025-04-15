Закарпатские бутерброды с самой вкусной намазкой — на завтрак за 10 минут

Закарпатские бутерброды с вкусной намазкой — на завтрак за 10 мин
Нужно что-то быстрое и вкусное на завтрак? Попробуйте эти закарпатские бутерброды с самой вкусной намазкой! Всего 10 минут — и на вашем столе замечательный завтрак, который зарядит энергией на весь день.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- хлеб;
- 3 яйца (отварные);
- твердый сыр;
- 2 ст. л. майонеза;
- 2 ст. л. сметаны;
- зелень (зеленый лук и укроп);
- соль, черный молотый перец, сухие специи по вкусу;
- 1 зубчик чеснока (по желанию).
Способ приготовления
Натереть вареные яйца и твердый сыр. Нарезать зелень, выдавить чеснок через пресс.
Смешать яйца, сыр, зелень, чеснок, добавить майонез, сметану, специи и хорошо перемешать.
Обжарить нарезанный хлеб на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить приготовленную начинку на каждый кусок хлеба. Украсить помидорами и посыпать солью по вкусу.
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