Закарпатские бутерброды с самой вкусной намазкой — на завтрак за 10 минут

Закарпатские бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Нужно что-то быстрое и вкусное на завтрак? Попробуйте эти закарпатские бутерброды с самой вкусной намазкой! Всего 10 минут — и на вашем столе замечательный завтрак, который зарядит энергией на весь день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

хлеб;

3 яйца (отварные);

твердый сыр;

2 ст. л. майонеза;

2 ст. л. сметаны;

зелень (зеленый лук и укроп);

соль, черный молотый перец, сухие специи по вкусу;

1 зубчик чеснока (по желанию).

Способ приготовления

Натереть вареные яйца и твердый сыр. Нарезать зелень, выдавить чеснок через пресс.

Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать яйца, сыр, зелень, чеснок, добавить майонез, сметану, специи и хорошо перемешать.

Приготовление бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить нарезанный хлеб на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить приготовленную начинку на каждый кусок хлеба. Украсить помидорами и посыпать солью по вкусу.

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