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Закарпатські бутерброди з смачною намазкою — на сніданок за 10 хв

15 квітня 2025 23:33
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Закарпатські бутерброди з найсмачнішою намазкою — на сніданок за 10 хвилин
Закарпатські бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Потрібно щось швидке і смачне на сніданок? Спробуйте ці закарпатські бутерброди з найсмачнішою намазкою! Лише 10 хвилин — і на вашому столі чудовий сніданок, який зарядить енергією на весь день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • хліб;
  • 3 яйця (відварені);
  • твердий сир;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • 2 ст. л. сметани;
  • зелень (зелену цибулю та кріп);
  • сіль, чорний мелений перець, сухі спеції за смаком;
  • 1 зубчик часнику (за бажанням). 

Спосіб приготування

Натерти варені яйця та твердий сир. Нарізати зелень, видавити часник через прес.

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Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати яйця, сир, зелень, часник, додати майонез, сметану, спеції та добре перемішати.

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Приготування бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити нарізаний хліб на олії до золотистої скоринки з обох сторін. Викласти приготовану начинку на кожен шматок хліба. Прикрасити помідорами та посипати сіллю за смаком.

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