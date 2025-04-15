Закарпатські бутерброди з найсмачнішою намазкою — на сніданок за 10 хвилин

Закарпатські бутерброди з смачною намазкою — на сніданок за 10 хв
Потрібно щось швидке і смачне на сніданок? Спробуйте ці закарпатські бутерброди з найсмачнішою намазкою! Лише 10 хвилин — і на вашому столі чудовий сніданок, який зарядить енергією на весь день.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- хліб;
- 3 яйця (відварені);
- твердий сир;
- 2 ст. л. майонезу;
- 2 ст. л. сметани;
- зелень (зелену цибулю та кріп);
- сіль, чорний мелений перець, сухі спеції за смаком;
- 1 зубчик часнику (за бажанням).
Спосіб приготування
Натерти варені яйця та твердий сир. Нарізати зелень, видавити часник через прес.
Змішати яйця, сир, зелень, часник, додати майонез, сметану, спеції та добре перемішати.
Обсмажити нарізаний хліб на олії до золотистої скоринки з обох сторін. Викласти приготовану начинку на кожен шматок хліба. Прикрасити помідорами та посипати сіллю за смаком.
Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!