Закарпатські бутерброди з найсмачнішою намазкою — на сніданок за 10 хвилин

Закарпатські бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Потрібно щось швидке і смачне на сніданок? Спробуйте ці закарпатські бутерброди з найсмачнішою намазкою! Лише 10 хвилин — і на вашому столі чудовий сніданок, який зарядить енергією на весь день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

хліб;

3 яйця (відварені);

твердий сир;

2 ст. л. майонезу;

2 ст. л. сметани;

зелень (зелену цибулю та кріп);

сіль, чорний мелений перець, сухі спеції за смаком;

1 зубчик часнику (за бажанням).

Спосіб приготування

Натерти варені яйця та твердий сир. Нарізати зелень, видавити часник через прес.

Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати яйця, сир, зелень, часник, додати майонез, сметану, спеції та добре перемішати.

Приготування бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити нарізаний хліб на олії до золотистої скоринки з обох сторін. Викласти приготовану начинку на кожен шматок хліба. Прикрасити помідорами та посипати сіллю за смаком.

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