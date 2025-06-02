Пышные пирожки на кефире с яблоками — старый рецепт 60-х, который до сих пор работает безупречно

Домашние пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт пирожков с яблоками родом из 60-х годов, но и сегодня он удивляет своей простотой и вкусом. Тесто без дрожжей на кефире готовится за 10 минут, начинка — ароматная и нежная, а корочка — идеально хрустящая. Попробуйте этот проверенный рецепт из прошлого, который точно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кефир — 125 мл.;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 2 ст. л.;

масло — 1 ст. л.;

мука — 450 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки

яблоки — 6 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

варенье (любое) — 1 ст. л.;

сливочное масло — 40 г;

сахар — для обвалки;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать кефир, яйца, соль, ванильный сахар, сахар и масло. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.

Тесто для пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и оставить на 15 минут. После этого поделить тесто на 14 частей и сформировать шарики.

Яблочная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки растопить сливочное масло на сковородке, добавить очищенные и мелко нарезанные яблоки, всыпать сахар и варенье. Перемешать и тушить несколько минут, постоянно помешивая. Остудить.

Приготовление пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик раскатать в лепешку, выложить начинку, сформировать пирожки и тщательно защипнуть края. По желанию прижать края вилкой.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон. Горячие пирожки обвалять в сахаре.

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