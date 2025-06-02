Пышные пирожки на кефире с яблоками — старый рецепт 60-х, который до сих пор работает безупречно

Забытый рецепт пирожков 60-х годов — понадобится кефир и 10 мин
Этот рецепт пирожков с яблоками родом из 60-х годов, но и сегодня он удивляет своей простотой и вкусом. Тесто без дрожжей на кефире готовится за 10 минут, начинка — ароматная и нежная, а корочка — идеально хрустящая. Попробуйте этот проверенный рецепт из прошлого, который точно станет вашим любимым.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир — 125 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- масло — 1 ст. л.;
- мука — 450 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки
- яблоки — 6 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- варенье (любое) — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 40 г;
- сахар — для обвалки;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать кефир, яйца, соль, ванильный сахар, сахар и масло. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
Переложить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и оставить на 15 минут. После этого поделить тесто на 14 частей и сформировать шарики.
Для начинки растопить сливочное масло на сковородке, добавить очищенные и мелко нарезанные яблоки, всыпать сахар и варенье. Перемешать и тушить несколько минут, постоянно помешивая. Остудить.
Каждый шарик раскатать в лепешку, выложить начинку, сформировать пирожки и тщательно защипнуть края. По желанию прижать края вилкой.
Жарить на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон. Горячие пирожки обвалять в сахаре.
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