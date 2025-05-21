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Торт "Три склянки" без міксера та ваг — смачний десерт на кефірі

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Дата публікації: 21 травня 2025 03:00
Торт Три склянки на кефірі — простий рецепт без міксера, десерт як у дитинстві
Торт "Три склянки". Фото: smachnenke.com.ua

Іноді найкращі десерти — це ті, що готуються з того, що є під рукою. Торт "Три склянки" — саме така домашня випічка: без міксера, ваг і зайвих зусиль. Пухкий бісквіт на кефірі та крем із вареного згущеного молока перетворять звичайний день на солодке свято.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кефір 2,5% — 1 склянка;
  • сода — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — кілька крапель (за бажанням);
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — трохи менше ніж 1 склянка;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • олія — 5 ст. л.;
  • борошно — 1 склянка.

Для крему:

  • варене згущене молоко — 1 банка;
  • сметана 20% — 400 г (краще трохи відцідити).

Для прикрашання:

  • обрізки бісквіта;
  • горіхи або мигдальні пелюстки.

Спосіб приготування

У склянці змішати кефір із содою, за бажанням додати трохи лимонного соку — залишити для реакції. В окремій мисці збити яйця вручну вінчиком. Додати цукор, ванільний цукор, сіль і олію — ретельно перемішати. Влити кефірну суміш до яєчної маси, ще раз перемішати. Всипати борошно, замішати однорідне тісто без грудочок.

торт три склянки без міксера та ваг, смачний десерт на кефірі
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Вилити тісто у форму діаметром 20 см. Випікати при 180°C близько 35 хвилин. За 10–15 хвилин до готовності накрити верх фольгою. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою. Охолодити бісквіт і розрізати на 2 коржі. Зрізати верх — він піде на декор.

торт три склянки без міксера та ваг, десерт на кефірі
Тісто у формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему змішати сметану з вареним згущеним молоком до однорідної густої маси. Розділити крем на три частини — одну залишити для верху й боків, дві — для прошарування.

простий торт три склянки без міксера та ваг, смачний десерт на кефірі
Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Промастити коржі, зібрати торт. Залишками крему змастити верх і боки. Подрібнити обрізки та горіхи, посипати зверху.

смачний торт три склянки без міксера та ваг
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Для фіксації поставити торт у кулінарне кільце й прибрати в холодильник на 1–2 години.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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