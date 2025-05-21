Торт Три склянки на кефірі — простий рецепт без міксера, десерт як у дитинстві

Торт "Три склянки" без міксера та ваг — смачний десерт на кефірі
Іноді найкращі десерти — це ті, що готуються з того, що є під рукою. Торт "Три склянки" — саме така домашня випічка: без міксера, ваг і зайвих зусиль. Пухкий бісквіт на кефірі та крем із вареного згущеного молока перетворять звичайний день на солодке свято.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір 2,5% — 1 склянка;
- сода — 1 ч. л.;
- лимонний сік — кілька крапель (за бажанням);
- яйця — 3 шт.;
- цукор — трохи менше ніж 1 склянка;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- олія — 5 ст. л.;
- борошно — 1 склянка.
Для крему:
- варене згущене молоко — 1 банка;
- сметана 20% — 400 г (краще трохи відцідити).
Для прикрашання:
- обрізки бісквіта;
- горіхи або мигдальні пелюстки.
Спосіб приготування
У склянці змішати кефір із содою, за бажанням додати трохи лимонного соку — залишити для реакції. В окремій мисці збити яйця вручну вінчиком. Додати цукор, ванільний цукор, сіль і олію — ретельно перемішати. Влити кефірну суміш до яєчної маси, ще раз перемішати. Всипати борошно, замішати однорідне тісто без грудочок.
Вилити тісто у форму діаметром 20 см. Випікати при 180°C близько 35 хвилин. За 10–15 хвилин до готовності накрити верх фольгою. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою. Охолодити бісквіт і розрізати на 2 коржі. Зрізати верх — він піде на декор.
Для крему змішати сметану з вареним згущеним молоком до однорідної густої маси. Розділити крем на три частини — одну залишити для верху й боків, дві — для прошарування.
Промастити коржі, зібрати торт. Залишками крему змастити верх і боки. Подрібнити обрізки та горіхи, посипати зверху.
Для фіксації поставити торт у кулінарне кільце й прибрати в холодильник на 1–2 години.
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