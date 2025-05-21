Торт Три склянки на кефірі — простий рецепт без міксера, десерт як у дитинстві

Торт "Три склянки". Фото: smachnenke.com.ua

Іноді найкращі десерти — це ті, що готуються з того, що є під рукою. Торт "Три склянки" — саме така домашня випічка: без міксера, ваг і зайвих зусиль. Пухкий бісквіт на кефірі та крем із вареного згущеного молока перетворять звичайний день на солодке свято.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кефір 2,5% — 1 склянка;

сода — 1 ч. л.;

лимонний сік — кілька крапель (за бажанням);

яйця — 3 шт.;

цукор — трохи менше ніж 1 склянка;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

олія — 5 ст. л.;

борошно — 1 склянка.

Для крему:

варене згущене молоко — 1 банка;

сметана 20% — 400 г (краще трохи відцідити).

Для прикрашання:

обрізки бісквіта;

горіхи або мигдальні пелюстки.

Спосіб приготування

У склянці змішати кефір із содою, за бажанням додати трохи лимонного соку — залишити для реакції. В окремій мисці збити яйця вручну вінчиком. Додати цукор, ванільний цукор, сіль і олію — ретельно перемішати. Влити кефірну суміш до яєчної маси, ще раз перемішати. Всипати борошно, замішати однорідне тісто без грудочок.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Вилити тісто у форму діаметром 20 см. Випікати при 180°C близько 35 хвилин. За 10–15 хвилин до готовності накрити верх фольгою. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою. Охолодити бісквіт і розрізати на 2 коржі. Зрізати верх — він піде на декор.

Тісто у формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему змішати сметану з вареним згущеним молоком до однорідної густої маси. Розділити крем на три частини — одну залишити для верху й боків, дві — для прошарування.

Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Промастити коржі, зібрати торт. Залишками крему змастити верх і боки. Подрібнити обрізки та горіхи, посипати зверху.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Для фіксації поставити торт у кулінарне кільце й прибрати в холодильник на 1–2 години.

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