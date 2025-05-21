Торт Три стакана на кефире — простой рецепт без миксера, десерт как в детстве

Торт "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua

Иногда лучшие десерты — это те, что готовятся из того, что есть под рукой. Торт "Три стакана" — именно такая домашняя выпечка: без миксера, весов и лишних усилий. Пышный бисквит на кефире и крем из вареного сгущенного молока превратят обычный день в сладкий праздник.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир 2,5% — 1 стакан;

сода — 1 ч. л.;

лимонный сок — несколько капель (по желанию);

яйца — 3 шт.;

сахар — чуть меньше чем 1 стакан;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

масло — 5 ст. л.;

мука — 1 стакан.

Для крема:

вареная сгущенка — 1 банка;

сметана 20% — 400 г (лучше немного отцедить).

Для украшения:

обрезки бисквита;

орехи или миндальные лепестки.

Способ приготовления

В стакане смешать кефир с содой, по желанию добавить немного лимонного сока — оставить для реакции. В отдельной миске взбить яйца вручную венчиком. Добавить сахар, ванильный сахар, соль и масло — тщательно перемешать. Влить кефирную смесь в яичную массу, еще раз перемешать. Всыпать муку, замешать однородное тесто без комочков.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Вылить тесто в форму диаметром 20 см. Выпекать при 180°C около 35 минут. За 10-15 минут до готовности накрыть верх фольгой. Готовность проверять деревянной шпажкой. Охладить бисквит и разрезать на 2 коржа. Срезать верх — он пойдет на декор.

Тесто в форме для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема смешать сметану с вареной сгущенкой до однородной густой массы. Разделить крем на три части — одну оставить для верха и боков, две — для прослойки.

Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Промазать коржи, собрать торт. Остатками крема смазать верх и бока. Измельчить обрезки и орехи, посыпать сверху.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Для фиксации поставить торт в кулинарное кольцо и убрать в холодильник на 1-2 часа.

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