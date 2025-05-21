Торт Три стакана на кефире — простой рецепт без миксера, десерт как в детстве

Торт "Три стакана" без миксера и весов — вкусный десерт на кефире
Иногда лучшие десерты — это те, что готовятся из того, что есть под рукой. Торт "Три стакана" — именно такая домашняя выпечка: без миксера, весов и лишних усилий. Пышный бисквит на кефире и крем из вареного сгущенного молока превратят обычный день в сладкий праздник.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир 2,5% — 1 стакан;
- сода — 1 ч. л.;
- лимонный сок — несколько капель (по желанию);
- яйца — 3 шт.;
- сахар — чуть меньше чем 1 стакан;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- масло — 5 ст. л.;
- мука — 1 стакан.
Для крема:
- вареная сгущенка — 1 банка;
- сметана 20% — 400 г (лучше немного отцедить).
Для украшения:
- обрезки бисквита;
- орехи или миндальные лепестки.
Способ приготовления
В стакане смешать кефир с содой, по желанию добавить немного лимонного сока — оставить для реакции. В отдельной миске взбить яйца вручную венчиком. Добавить сахар, ванильный сахар, соль и масло — тщательно перемешать. Влить кефирную смесь в яичную массу, еще раз перемешать. Всыпать муку, замешать однородное тесто без комочков.
Вылить тесто в форму диаметром 20 см. Выпекать при 180°C около 35 минут. За 10-15 минут до готовности накрыть верх фольгой. Готовность проверять деревянной шпажкой. Охладить бисквит и разрезать на 2 коржа. Срезать верх — он пойдет на декор.
Для крема смешать сметану с вареной сгущенкой до однородной густой массы. Разделить крем на три части — одну оставить для верха и боков, две — для прослойки.
Промазать коржи, собрать торт. Остатками крема смазать верх и бока. Измельчить обрезки и орехи, посыпать сверху.
Для фиксации поставить торт в кулинарное кольцо и убрать в холодильник на 1-2 часа.
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