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Забутий рецепт пиріжків 60-х років — знадобиться кефір та 10 хв

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Дата публікації: 2 червня 2025 03:00
Пишні пиріжки на кефірі з яблуками — старий рецепт 60-х, який досі працює бездоганно
Домашні пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт пиріжків з яблуками родом із 60-х років, але й сьогодні він дивує своєю простотою та смаком. Тісто без дріжджів на кефірі готується за 10 хвилин, начинка — ароматна і ніжна, а скоринка — ідеально хрустка. Спробуйте цей перевірений рецепт із минулого, який точно стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 125 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • борошно — 450 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки

  • яблука — 6 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • варення (будь-яке) — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 40 г;
  • цукор — для обвалювання;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кефір, яйця, сіль, ванільний цукор, цукор і олію. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.

Забутий рецепт пиріжків 60-х років, знадобиться кефір та 10 хв
Тісто для пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти в миску, змащену олією, накрити плівкою і залишити на 15 хвилин. Після цього поділити тісто на 14 частин і сформувати кульки.

Забутий рецепт пиріжків 60-х років, знадобиться кефір та 10 хвилин
Яблучна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки розтопити вершкове масло на сковорідці, додати очищені та дрібно нарізані яблука, всипати цукор і варення. Перемішати й тушкувати кілька хвилин, постійно помішуючи. Остудити.

рецепт пиріжків 60-х років, знадобиться кефір та 10 хвилин
Приготування пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку розкачати у коржик, викласти начинку, сформувати пиріжки та ретельно защіпнути краї. За бажанням притиснути краї виделкою.

простий рецепт пиріжків 60-х років, знадобиться кефір та 10 хвилин
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити на розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох боків. Гарячі пиріжки обваляти в цукрі.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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