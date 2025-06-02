Пишні пиріжки на кефірі з яблуками — старий рецепт 60-х, який досі працює бездоганно

Домашні пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт пиріжків з яблуками родом із 60-х років, але й сьогодні він дивує своєю простотою та смаком. Тісто без дріжджів на кефірі готується за 10 хвилин, начинка — ароматна і ніжна, а скоринка — ідеально хрустка. Спробуйте цей перевірений рецепт із минулого, який точно стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кефір — 125 мл.;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 2 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

борошно — 450 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки

яблука — 6 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

варення (будь-яке) — 1 ст. л.;

вершкове масло — 40 г;

цукор — для обвалювання;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кефір, яйця, сіль, ванільний цукор, цукор і олію. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.

Тісто для пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти в миску, змащену олією, накрити плівкою і залишити на 15 хвилин. Після цього поділити тісто на 14 частин і сформувати кульки.

Яблучна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки розтопити вершкове масло на сковорідці, додати очищені та дрібно нарізані яблука, всипати цукор і варення. Перемішати й тушкувати кілька хвилин, постійно помішуючи. Остудити.

Приготування пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку розкачати у коржик, викласти начинку, сформувати пиріжки та ретельно защіпнути краї. За бажанням притиснути краї виделкою.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити на розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох боків. Гарячі пиріжки обваляти в цукрі.

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