Пишні пиріжки на кефірі з яблуками — старий рецепт 60-х, який досі працює бездоганно

Забутий рецепт пиріжків 60-х років — знадобиться кефір та 10 хв
Цей рецепт пиріжків з яблуками родом із 60-х років, але й сьогодні він дивує своєю простотою та смаком. Тісто без дріжджів на кефірі готується за 10 хвилин, начинка — ароматна і ніжна, а скоринка — ідеально хрустка. Спробуйте цей перевірений рецепт із минулого, який точно стане вашим улюбленим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір — 125 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 8 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- олія — 1 ст. л.;
- борошно — 450 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки
- яблука — 6 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- варення (будь-яке) — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 40 г;
- цукор — для обвалювання;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати кефір, яйця, сіль, ванільний цукор, цукор і олію. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.
Перекласти в миску, змащену олією, накрити плівкою і залишити на 15 хвилин. Після цього поділити тісто на 14 частин і сформувати кульки.
Для начинки розтопити вершкове масло на сковорідці, додати очищені та дрібно нарізані яблука, всипати цукор і варення. Перемішати й тушкувати кілька хвилин, постійно помішуючи. Остудити.
Кожну кульку розкачати у коржик, викласти начинку, сформувати пиріжки та ретельно защіпнути краї. За бажанням притиснути краї виделкою.
Смажити на розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох боків. Гарячі пиріжки обваляти в цукрі.
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