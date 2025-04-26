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Эта глазурь не липнет и не крошится — самый популярный рецепт

26 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Глазурь на паску с желатином — рецепт с фото
Желатиновая глазурь на паску. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Глазурь для пасок на желатине остается любимицей у хозяек. И неудивительно, ведь она быстро застывает, не крошится и не липнет.

Рецептом поделилась Ludmila Moskalenko.

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Вам понадобится:

  • желатин — 8 г
  • сахар — 240 г;
  • вода — 106 мл;
  • лимонный сок — 1 ч.л.

Способ приготовления

Предварительно замочить желатин в 40 мл воды и оставить его до набухания.

В сотейнике осторожно соединить сахар и 56 мл воды. Поставить на огонь и варить до температуры 110 градусов примерно 3 минуты. Важно, не перемешивать сироп во время приготовления.

Глазур на паску на желатині та сиропі - рецепт
Приготовление сиропа. Фото: скриншот

Готовому сиропу дать остыть до 75 градусов и перелить его в емкость для взбивания глазури. Добавить желатин и взбивать на максимальной скорости миксера в течение 3 минут.

Желатинова глазур на паску - спосіб приготування
Готовый сироп. Фото: скриншот

Добавить лимонный сок и продолжить взбивать еще в течение минуты. Готовая глазурь должна наматываться на венчики.

Глазур на паску з желатином - як готувати
Приготовление глазури. Фото: скриншот

Охлажденные паски обмакнуть в глазурь и украсить по желанию. Дать глазури высохнуть при комнатной температуре около 4 часов.

Глазур на паску на желатині - рецепт з фото
Готовая глазурь. Фото: скриншот

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