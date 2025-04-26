Глазурь на паску с желатином — рецепт с фото

Эта глазурь не липнет и не крошится — самый популярный рецепт
Глазурь для пасок на желатине остается любимицей у хозяек. И неудивительно, ведь она быстро застывает, не крошится и не липнет.
Рецептом поделилась Ludmila Moskalenko.
Вам понадобится:
- желатин — 8 г
- сахар — 240 г;
- вода — 106 мл;
- лимонный сок — 1 ч.л.
Способ приготовления
Предварительно замочить желатин в 40 мл воды и оставить его до набухания.
В сотейнике осторожно соединить сахар и 56 мл воды. Поставить на огонь и варить до температуры 110 градусов примерно 3 минуты. Важно, не перемешивать сироп во время приготовления.
Готовому сиропу дать остыть до 75 градусов и перелить его в емкость для взбивания глазури. Добавить желатин и взбивать на максимальной скорости миксера в течение 3 минут.
Добавить лимонный сок и продолжить взбивать еще в течение минуты. Готовая глазурь должна наматываться на венчики.
Охлажденные паски обмакнуть в глазурь и украсить по желанию. Дать глазури высохнуть при комнатной температуре около 4 часов.
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