Глазурь на паску с желатином — рецепт с фото

Желатиновая глазурь на паску. Фото: скриншот

Глазурь для пасок на желатине остается любимицей у хозяек. И неудивительно, ведь она быстро застывает, не крошится и не липнет.

Рецептом поделилась Ludmila Moskalenko.

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Вам понадобится:

желатин — 8 г

сахар — 240 г;

вода — 106 мл;

лимонный сок — 1 ч.л.

Способ приготовления

Предварительно замочить желатин в 40 мл воды и оставить его до набухания.

В сотейнике осторожно соединить сахар и 56 мл воды. Поставить на огонь и варить до температуры 110 градусов примерно 3 минуты. Важно, не перемешивать сироп во время приготовления.

Приготовление сиропа. Фото: скриншот

Готовому сиропу дать остыть до 75 градусов и перелить его в емкость для взбивания глазури. Добавить желатин и взбивать на максимальной скорости миксера в течение 3 минут.

Готовый сироп. Фото: скриншот

Добавить лимонный сок и продолжить взбивать еще в течение минуты. Готовая глазурь должна наматываться на венчики.

Приготовление глазури. Фото: скриншот

Охлажденные паски обмакнуть в глазурь и украсить по желанию. Дать глазури высохнуть при комнатной температуре около 4 часов.

Готовая глазурь. Фото: скриншот

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