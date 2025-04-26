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Ця глазур не липне і не кришиться — найпопулярніший рецепт

26 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Глазур на паски з желатином — рецепт з фото
Желатинова глазур на паску. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Глазур для пасок на желатині залишається улюбленицею у господинь. І не дивно, адже вона швидко застигає, не кришиться та не липне.

Рецептом поділилася Ludmila Moskalenko.

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Вам знадобиться: 

  • желатин — 8 г
  • цукор — 240 г;
  • вода — 106 мл;
  • лимонний сік  — 1 ч.л.

Спосіб приготування

Попередньо замочити желатин у 40 мл води та залишити його до набухання.

У сотейнику обережно поєднати цукор та 56 мл води. Поставити на вогонь та варити до температури 110 градусів приблизно 3 хвилини. Важливо, не перемішувати сироп під час приготування.

Глазур на паску на желатині та сиропі - рецепт
Приготування сиропу. Фото: скриншот

Готовому сиропу дати охолонути до 75 градусів та перелити його у ємність для збивання глазурі. Додати желатин та збивати на максимальній швидкості міксера протягом 3 хвилин.

Желатинова глазур на паску - спосіб приготування
Готовий сироп. Фото: скриншот

Додати лимонний сік та продовжити збивати ще протягом хвилини. Готова глазур повинна намотуватися на вінчики.

Глазур на паску з желатином - як готувати
Приготування глазурі. Фото: скриншот

Охолоджені паски обмакнути у глазур та прикрасити за бажанням. Дати глазурі висохнути при кімнатній температурі близько 4 годин.

Глазур на паску на желатині - рецепт з фото
Готова глазур. Фото: скриншот

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