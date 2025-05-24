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Этот пирог бьет все рекорды по скорости приготовления — рецепт

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Дата публикации 24 мая 2025 03:00
Пирог с творогом, белками и кокосовой стружкой — нежный, как суфле, и невероятно быстрый в приготовлении
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог — настоящий фаворит среди домашних десертов. Воздушная белковая масса, нежная творожная начинка, хрустящая основа и сливочное сгущенное молоко сверху — все сочетается в одном рецепте, который готовится удивительно быстро и легко.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • сливочное масло (холодное) — 200 г;
  • щепотка соли;
  • сахар — 80 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • желтки — 3 шт.

Для творожной начинки:

  • творог — 300 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.

Для белковой начинки:

  • белки — 3 шт.;
  • сахар — 100 г.

Для украшения:

  • сгущенное молоко — 100 г;
  • кокосовая стружка — по вкусу.

Способ приготовления

Просеянную муку соединить с натертым холодным маслом, перетереть руками до крошки. Добавить соль, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель.

рецепт смачного пирога
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Вмешать сметану и желтки, замесить мягкое тесто. Разделить его на две части, завернуть в пакеты и положить в морозилку на 30 минут.

швидкий рецепт смачного пирога
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для творожной начинки: соединить творог, яйцо и сахар, взбить блендером до однородности. Для белковой начинки: взбить белки до легкой пены, постепенно добавить сахар и взбивать до устойчивых пиков.

рецепт смачного пирога з кремом
Тесто и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 32 см застелить пергаментом. Натереть одну часть теста в форму, сформировать бортики.

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Натертое тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Вылить творожную массу, сверху — белковую. Вторую часть теста натереть поверх начинки.

рецепт смачного пирога з кремом, який швидко готується
Готовый десерт готов. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 170 °C духовке примерно 40 минут. Готовый пирог смазать сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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