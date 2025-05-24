Пирог с творогом, белками и кокосовой стружкой — нежный, как суфле, и невероятно быстрый в приготовлении

Этот пирог бьет все рекорды по скорости приготовления — рецепт
Этот пирог — настоящий фаворит среди домашних десертов. Воздушная белковая масса, нежная творожная начинка, хрустящая основа и сливочное сгущенное молоко сверху — все сочетается в одном рецепте, который готовится удивительно быстро и легко.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 300 г;
- сливочное масло (холодное) — 200 г;
- щепотка соли;
- сахар — 80 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- желтки — 3 шт.
Для творожной начинки:
- творог — 300 г;
- сахар — 100 г;
- яйцо — 1 шт.
Для белковой начинки:
- белки — 3 шт.;
- сахар — 100 г.
Для украшения:
- сгущенное молоко — 100 г;
- кокосовая стружка — по вкусу.
Способ приготовления
Просеянную муку соединить с натертым холодным маслом, перетереть руками до крошки. Добавить соль, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель.
Вмешать сметану и желтки, замесить мягкое тесто. Разделить его на две части, завернуть в пакеты и положить в морозилку на 30 минут.
Для творожной начинки: соединить творог, яйцо и сахар, взбить блендером до однородности. Для белковой начинки: взбить белки до легкой пены, постепенно добавить сахар и взбивать до устойчивых пиков.
Форму диаметром 32 см застелить пергаментом. Натереть одну часть теста в форму, сформировать бортики.
Вылить творожную массу, сверху — белковую. Вторую часть теста натереть поверх начинки.
Выпекать в разогретой до 170 °C духовке примерно 40 минут. Готовый пирог смазать сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.
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