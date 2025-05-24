Пиріг із сиром, білками та кокосовою стружкою — ніжний, як суфле, та неймовірно швидкий у приготуванні

Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг — справжній фаворит серед домашніх десертів. Повітряна білкова маса, ніжна сирна начинка, хрустка основа і вершкове згущене молоко зверху — усе поєднується в одному рецепті, який готується напрочуд швидко й легко.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 300 г;

вершкове масло (холодне) — 200 г;

дрібка солі;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 8 г;

розпушувач — 10 г;

сметана — 3 ст. л.;

жовтки — 3 шт.

Для сирної начинки:

кисломолочний сир — 300 г;

цукор — 100 г;

яйце — 1 шт.

Для білкової начинки:

білки — 3 шт.;

цукор — 100 г.

Для оздоблення:

згущене молоко — 100 г;

кокосова стружка — на смак.

Спосіб приготування

Просіяне борошно з’єднати з натертим холодним маслом, перетерти руками до крихти. Додати сіль, цукор, ванільний цукор і розпушувач.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Вмішати сметану й жовтки, замісити м’яке тісто. Розділити його на дві частини, загорнути в пакети й покласти в морозилку на 30 хвилин.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для сирної начинки: з’єднати сир, яйце й цукор, збити блендером до однорідності. Для білкової начинки: збити білки до легкої піни, поступово додати цукор і збивати до стійких піків.

Тісто та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 32 см застелити пергаментом. Натерти одну частину тіста у форму, сформувати бортики.

Натерте тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Вилити сирну масу, зверху — білкову. Другу частину тіста натерти поверх начинки.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 170 °C духовці приблизно 40 хвилин. Готовий пиріг змастити згущеним молоком і посипати кокосовою стружкою.

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