Пиріг із сиром, білками та кокосовою стружкою — ніжний, як суфле, та неймовірно швидкий у приготуванні

Цей пиріг б’є всі рекорди за швидкістю приготування — рецепт
Цей пиріг — справжній фаворит серед домашніх десертів. Повітряна білкова маса, ніжна сирна начинка, хрустка основа і вершкове згущене молоко зверху — усе поєднується в одному рецепті, який готується напрочуд швидко й легко.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 300 г;
- вершкове масло (холодне) — 200 г;
- дрібка солі;
- цукор — 80 г;
- ванільний цукор — 8 г;
- розпушувач — 10 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- жовтки — 3 шт.
Для сирної начинки:
- кисломолочний сир — 300 г;
- цукор — 100 г;
- яйце — 1 шт.
Для білкової начинки:
- білки — 3 шт.;
- цукор — 100 г.
Для оздоблення:
- згущене молоко — 100 г;
- кокосова стружка — на смак.
Спосіб приготування
Просіяне борошно з’єднати з натертим холодним маслом, перетерти руками до крихти. Додати сіль, цукор, ванільний цукор і розпушувач.
Вмішати сметану й жовтки, замісити м’яке тісто. Розділити його на дві частини, загорнути в пакети й покласти в морозилку на 30 хвилин.
Для сирної начинки: з’єднати сир, яйце й цукор, збити блендером до однорідності. Для білкової начинки: збити білки до легкої піни, поступово додати цукор і збивати до стійких піків.
Форму діаметром 32 см застелити пергаментом. Натерти одну частину тіста у форму, сформувати бортики.
Вилити сирну масу, зверху — білкову. Другу частину тіста натерти поверх начинки.
Випікати в розігрітій до 170 °C духовці приблизно 40 хвилин. Готовий пиріг змастити згущеним молоком і посипати кокосовою стружкою.
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