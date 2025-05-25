Торт Битое стекло с клубникой без выпечки за 5 минут — рецепт без муки

Торт с клубникой "Битое стекло" за 5 мин — без духовки и муки
Этот торт готовится за считанные минуты, не требует выпекания и просто тает во рту. Сочетание творога, клубники, бананов и белого шоколада — идеальный вариант летнего десерта для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- клубника — 250 г;
- бананы — 2 шт. (250 г в очищенном виде);
- сок лимона — 2 ст. л.;
- творог любой жирности — 350 г;
- сметана любой жирности — 400 г;
- сахар — 160 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- желатин быстрорастворимый — 25 г;
- вода холодная — 70 мл.;
- белый шоколад — 30 г.
Способ приготовления
Очистить бананы, нарезать кружочками и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Клубнику разрезать пополам. Желатин смешать с холодной водой и оставить набухать на 5-7 минут.
В глубокой миске соединить творог, сметану, обычный и ванильный сахар.
Взбить массу блендером до однородной консистенции. Набухший желатин разогреть до жидкого состояния (не кипятить!), добавить к творожной массе и хорошо перемешать венчиком.
Высыпать в творожную основу кусочки бананов и клубники, аккуратно перемешать и влить в силиконовую или разъемную форму. Равномерно распределить и украсить измельченным белым шоколадом.
Поставить торт в холодильник минимум на 5 часов до полного застывания, а лучше всего — оставить на ночь.
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