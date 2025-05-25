Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Торт с клубникой "Битое стекло" за 5 мин — без духовки и муки

Торт с клубникой "Битое стекло" за 5 мин — без духовки и муки

Ua en ru
Дата публикации 25 мая 2025 03:00
Торт Битое стекло с клубникой без выпечки за 5 минут — рецепт без муки
Торт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот торт готовится за считанные минуты, не требует выпекания и просто тает во рту. Сочетание творога, клубники, бананов и белого шоколада — идеальный вариант летнего десерта для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • клубника — 250 г;
  • бананы — 2 шт. (250 г в очищенном виде);
  • сок лимона — 2 ст. л.;
  • творог любой жирности — 350 г;
  • сметана любой жирности — 400 г;
  • сахар — 160 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • желатин быстрорастворимый — 25 г;
  • вода холодная — 70 мл.;
  • белый шоколад — 30 г.

Способ приготовления

Очистить бананы, нарезать кружочками и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Клубнику разрезать пополам. Желатин смешать с холодной водой и оставить набухать на 5-7 минут.

сирно-фруктовий торт Бите скло з полуницею та бананами без випічки
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске соединить творог, сметану, обычный и ванильный сахар.

сирно-фруктовий торт Бите скло з полуницею та бананами
Фрукты и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Взбить массу блендером до однородной консистенции. Набухший желатин разогреть до жидкого состояния (не кипятить!), добавить к творожной массе и хорошо перемешать венчиком.

смачний сирно-фруктовий торт Бите скло з полуницею та бананами
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Высыпать в творожную основу кусочки бананов и клубники, аккуратно перемешать и влить в силиконовую или разъемную форму. Равномерно распределить и украсить измельченным белым шоколадом.

простий сирно-фруктовий торт Бите скло з полуницею та бананами
Готовый десерт готов. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить торт в холодильник минимум на 5 часов до полного застывания, а лучше всего — оставить на ночь.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Нежный пирог "Талия" — диетический десерт без вреда для фигуры.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.

клубника десерт торт рецепт банан
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /