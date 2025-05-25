Торт Битое стекло с клубникой без выпечки за 5 минут — рецепт без муки

Торт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот торт готовится за считанные минуты, не требует выпекания и просто тает во рту. Сочетание творога, клубники, бананов и белого шоколада — идеальный вариант летнего десерта для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

клубника — 250 г;

бананы — 2 шт. (250 г в очищенном виде);

сок лимона — 2 ст. л.;

творог любой жирности — 350 г;

сметана любой жирности — 400 г;

сахар — 160 г;

ванильный сахар — 10 г;

желатин быстрорастворимый — 25 г;

вода холодная — 70 мл.;

белый шоколад — 30 г.

Способ приготовления

Очистить бананы, нарезать кружочками и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Клубнику разрезать пополам. Желатин смешать с холодной водой и оставить набухать на 5-7 минут.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске соединить творог, сметану, обычный и ванильный сахар.

Фрукты и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Взбить массу блендером до однородной консистенции. Набухший желатин разогреть до жидкого состояния (не кипятить!), добавить к творожной массе и хорошо перемешать венчиком.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Высыпать в творожную основу кусочки бананов и клубники, аккуратно перемешать и влить в силиконовую или разъемную форму. Равномерно распределить и украсить измельченным белым шоколадом.

Готовый десерт готов. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить торт в холодильник минимум на 5 часов до полного застывания, а лучше всего — оставить на ночь.

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