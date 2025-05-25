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Торт з полуницею "Бите скло" за 5 хв — без духовки та борошна

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Дата публікації: 25 травня 2025 03:00
Торт Бите скло з полуницею без випічки за 5 хвилин — рецепт без борошна
Торт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт готується за лічені хвилини, не вимагає випікання і просто тане в роті. Поєднання сиру, полуниці, бананів і білого шоколаду — ідеальний варіант літнього десерту для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • полуниця — 250 г;
  • банани — 2 шт. (250 г в очищеному вигляді);
  • сік лимона — 2 ст. л.;
  • сир будь-якої жирності — 350 г;
  • сметана будь-якої жирності — 400 г;
  • цукор — 160 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • желатин швидкорозчинний — 25 г;
  • вода холодна — 70 мл;
  • білий шоколад — 30 г.

Спосіб приготування

Очистити банани, нарізати кружечками та скропити лимонним соком, щоб не потемніли. Полуницю розрізати навпіл. Желатин змішати з холодною водою і залишити набухати на 5–7 хвилин.

сирно-фруктовий торт Бите скло з полуницею та бананами без випічки
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з'єднати сир, сметану, звичайний і ванільний цукор.

сирно-фруктовий торт Бите скло з полуницею та бананами
Фруки та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Збити масу блендером до однорідної консистенції. Набряклий желатин розігріти до рідкого стану (не кип’ятити!), додати до сирної маси й добре перемішати віничком.

смачний сирно-фруктовий торт Бите скло з полуницею та бананами
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Висипати у сирну основу шматочки бананів та полуниці, акуратно перемішати й влити у силіконову або роз’ємну форму. Рівномірно розподілити та прикрасити подрібненим білим шоколадом.

простий сирно-фруктовий торт Бите скло з полуницею та бананами
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити торт у холодильник мінімум на 5 годин до повного застигання, а найкраще — залишити на ніч.

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полуниця десерт торт рецепт банан
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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