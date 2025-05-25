Торт Бите скло з полуницею без випічки за 5 хвилин — рецепт без борошна

Торт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт готується за лічені хвилини, не вимагає випікання і просто тане в роті. Поєднання сиру, полуниці, бананів і білого шоколаду — ідеальний варіант літнього десерту для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

полуниця — 250 г;

банани — 2 шт. (250 г в очищеному вигляді);

сік лимона — 2 ст. л.;

сир будь-якої жирності — 350 г;

сметана будь-якої жирності — 400 г;

цукор — 160 г;

ванільний цукор — 10 г;

желатин швидкорозчинний — 25 г;

вода холодна — 70 мл;

білий шоколад — 30 г.

Спосіб приготування

Очистити банани, нарізати кружечками та скропити лимонним соком, щоб не потемніли. Полуницю розрізати навпіл. Желатин змішати з холодною водою і залишити набухати на 5–7 хвилин.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з'єднати сир, сметану, звичайний і ванільний цукор.

Фруки та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Збити масу блендером до однорідної консистенції. Набряклий желатин розігріти до рідкого стану (не кип’ятити!), додати до сирної маси й добре перемішати віничком.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Висипати у сирну основу шматочки бананів та полуниці, акуратно перемішати й влити у силіконову або роз’ємну форму. Рівномірно розподілити та прикрасити подрібненим білим шоколадом.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити торт у холодильник мінімум на 5 годин до повного застигання, а найкраще — залишити на ніч.

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