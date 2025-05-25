Торт Бите скло з полуницею без випічки за 5 хвилин — рецепт без борошна

Торт з полуницею "Бите скло" за 5 хв — без духовки та борошна
Цей торт готується за лічені хвилини, не вимагає випікання і просто тане в роті. Поєднання сиру, полуниці, бананів і білого шоколаду — ідеальний варіант літнього десерту для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- полуниця — 250 г;
- банани — 2 шт. (250 г в очищеному вигляді);
- сік лимона — 2 ст. л.;
- сир будь-якої жирності — 350 г;
- сметана будь-якої жирності — 400 г;
- цукор — 160 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- желатин швидкорозчинний — 25 г;
- вода холодна — 70 мл;
- білий шоколад — 30 г.
Спосіб приготування
Очистити банани, нарізати кружечками та скропити лимонним соком, щоб не потемніли. Полуницю розрізати навпіл. Желатин змішати з холодною водою і залишити набухати на 5–7 хвилин.
У глибокій мисці з'єднати сир, сметану, звичайний і ванільний цукор.
Збити масу блендером до однорідної консистенції. Набряклий желатин розігріти до рідкого стану (не кип’ятити!), додати до сирної маси й добре перемішати віничком.
Висипати у сирну основу шматочки бананів та полуниці, акуратно перемішати й влити у силіконову або роз’ємну форму. Рівномірно розподілити та прикрасити подрібненим білим шоколадом.
Поставити торт у холодильник мінімум на 5 годин до повного застигання, а найкраще — залишити на ніч.
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