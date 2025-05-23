Быстрый торт Сникерс без духовки за 7 минут — рецепт без желатина

Торт "Сникерс" за 7 минут — без духовки и без сгущенки
Если хотите приготовить что-то сладкое за считанные минуты — этот торт "Сникерс" станет любимым рецептом. Без выпечки, сгущенки и сложных этапов — только шоколад, арахис и невероятный вкус домашнего десерта.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука пшеничная — 220 г (примерно 11 ст. л. без горки);
- какао-порошок — 30 г (2 ст. л. с горкой);
- разрыхлитель — 2 ч. л. (10 г);
- сахар — 120 г (6 ст. л. без горки);
- щепотка соли;
- масло рафинированное — 100 мл. (полстакана);
- вода теплая — 300 мл. (1,5 стакана);
- арахис жареный — 100 г;
- шоколад черный или молочный — 160-180 г (2 плитки);
- масло для глазури — 30 г (2 ст. л.).
Способ приготовления
Смешать просеянную муку, какао, разрыхлитель, соль и сахар в большой миске. Добавить масло и теплую воду (можно заменить теплым молоком), перемешать до однородности.
Форму выстелить силиконизированным пергаментом, смазать бока маслом. Вылить тесто в форму. Готовить в микроволновой печи 7 минут при мощности 800 Вт. Готовый корж охладить.
Тем временем измельчить обжаренный арахис. Шоколад растопить в микроволновке с добавлением 2 ст. л. масла (примерно 1 минута). Размешать до однородности и добавить арахис.
Полить охлажденный корж шоколадно-арахисовой массой, равномерно распределить по всей поверхности. Поставить торт в холодильник на 30 минут. Готово - вкусный домашний десерт без выпекания можно подавать.
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