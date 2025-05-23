Быстрый торт Сникерс без духовки за 7 минут — рецепт без желатина

Торт "Сникерс". Фото: smachnenke.com.ua

Если хотите приготовить что-то сладкое за считанные минуты — этот торт "Сникерс" станет любимым рецептом. Без выпечки, сгущенки и сложных этапов — только шоколад, арахис и невероятный вкус домашнего десерта.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

мука пшеничная — 220 г (примерно 11 ст. л. без горки);

какао-порошок — 30 г (2 ст. л. с горкой);

разрыхлитель — 2 ч. л. (10 г);

сахар — 120 г (6 ст. л. без горки);

щепотка соли;

масло рафинированное — 100 мл. (полстакана);

вода теплая — 300 мл. (1,5 стакана);

арахис жареный — 100 г;

шоколад черный или молочный — 160-180 г (2 плитки);

масло для глазури — 30 г (2 ст. л.).

Способ приготовления

Смешать просеянную муку, какао, разрыхлитель, соль и сахар в большой миске. Добавить масло и теплую воду (можно заменить теплым молоком), перемешать до однородности.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму выстелить силиконизированным пергаментом, смазать бока маслом. Вылить тесто в форму. Готовить в микроволновой печи 7 минут при мощности 800 Вт. Готовый корж охладить.

Арахис и шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Тем временем измельчить обжаренный арахис. Шоколад растопить в микроволновке с добавлением 2 ст. л. масла (примерно 1 минута). Размешать до однородности и добавить арахис.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Полить охлажденный корж шоколадно-арахисовой массой, равномерно распределить по всей поверхности. Поставить торт в холодильник на 30 минут. Готово - вкусный домашний десерт без выпекания можно подавать.

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