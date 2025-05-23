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Торт "Сникерс" за 7 минут — без духовки и без сгущенки

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Дата публикации 23 мая 2025 03:00
Быстрый торт Сникерс без духовки за 7 минут — рецепт без желатина
Торт "Сникерс". Фото: smachnenke.com.ua

Если хотите приготовить что-то сладкое за считанные минуты — этот торт "Сникерс" станет любимым рецептом. Без выпечки, сгущенки и сложных этапов — только шоколад, арахис и невероятный вкус домашнего десерта.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • мука пшеничная — 220 г (примерно 11 ст. л. без горки);
  • какао-порошок — 30 г (2 ст. л. с горкой);
  • разрыхлитель — 2 ч. л. (10 г);
  • сахар — 120 г (6 ст. л. без горки);
  • щепотка соли;
  • масло рафинированное — 100 мл. (полстакана);
  • вода теплая — 300 мл. (1,5 стакана);
  • арахис жареный — 100 г;
  • шоколад черный или молочный — 160-180 г (2 плитки);
  • масло для глазури — 30 г (2 ст. л.).

Способ приготовления

Смешать просеянную муку, какао, разрыхлитель, соль и сахар в большой миске. Добавить масло и теплую воду (можно заменить теплым молоком), перемешать до однородности.

торт Снікерс за 7 хвилин, без духовки та без згущеного молока
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму выстелить силиконизированным пергаментом, смазать бока маслом. Вылить тесто в форму. Готовить в микроволновой печи 7 минут при мощности 800 Вт. Готовый корж охладить.

простий торт Снікерс за 7 хвилин, без духовки та без згущеного молока
Арахис и шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Тем временем измельчить обжаренный арахис. Шоколад растопить в микроволновке с добавлением 2 ст. л. масла (примерно 1 минута). Размешать до однородности и добавить арахис.

смачний торт Снікерс за 7 хвилин, без духовки та без згущеного молока
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Полить охлажденный корж шоколадно-арахисовой массой, равномерно распределить по всей поверхности. Поставить торт в холодильник на 30 минут. Готово - вкусный домашний десерт без выпекания можно подавать.

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десерт торт рецепт шоколад арахис
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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