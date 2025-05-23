Швидкий торт Снікерс без духовки за 7 хвилин — рецепт без желатину

Торт "Снікерс" за 7 хвилин — без духовки та без згущеного молока
Якщо хочете приготувати щось солодке за лічені хвилини — цей торт "Снікерс" стане улюбленим рецептом. Без випічки, згущеного молока й складних етапів — лише шоколад, арахіс і неймовірний смак домашнього десерту.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно пшеничне — 220 г (приблизно 11 ст. л. без гірки);
- какао-порошок — 30 г (2 ст. л. з гіркою);
- розпушувач — 2 ч. л. (10 г);
- цукор — 120 г (6 ст. л. без гірки);
- дрібка солі;
- олія рафінована — 100 мл. (пів склянки);
- вода тепла — 300 мл. (1,5 склянки);
- арахіс смажений — 100 г;
- шоколад чорний або молочний — 160–180 г (2 плитки);
- олія для глазурі — 30 г (2 ст. л.).
Спосіб приготування
Змішати просіяне борошно, какао, розпушувач, сіль і цукор у великій мисці. Додати олію та теплу воду (можна замінити теплим молоком), перемішати до однорідності.
Форму вистелити силіконізованим пергаментом, змастити боки олією. Вилити тісто у форму. Готувати у мікрохвильовій печі 7 хвилин при потужності 800 Вт. Готовий корж охолодити.
Тим часом подрібнити обсмажений арахіс. Шоколад розтопити в мікрохвильовці з додаванням 2 ст. л. олії (приблизно 1 хвилина). Розмішати до однорідності й додати арахіс.
Полити охолоджений корж шоколадно-арахісовою масою, рівномірно розподілити по всій поверхні. Поставити торт у холодильник на 30 хвилин. Готово — смачний домашній десерт без випікання можна подавати.
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