Швидкий торт Снікерс без духовки за 7 хвилин — рецепт без желатину

Торт "Снікерс". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочете приготувати щось солодке за лічені хвилини — цей торт "Снікерс" стане улюбленим рецептом. Без випічки, згущеного молока й складних етапів — лише шоколад, арахіс і неймовірний смак домашнього десерту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

борошно пшеничне — 220 г (приблизно 11 ст. л. без гірки);

какао-порошок — 30 г (2 ст. л. з гіркою);

розпушувач — 2 ч. л. (10 г);

цукор — 120 г (6 ст. л. без гірки);

дрібка солі;

олія рафінована — 100 мл. (пів склянки);

вода тепла — 300 мл. (1,5 склянки);

арахіс смажений — 100 г;

шоколад чорний або молочний — 160–180 г (2 плитки);

олія для глазурі — 30 г (2 ст. л.).

Спосіб приготування

Змішати просіяне борошно, какао, розпушувач, сіль і цукор у великій мисці. Додати олію та теплу воду (можна замінити теплим молоком), перемішати до однорідності.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму вистелити силіконізованим пергаментом, змастити боки олією. Вилити тісто у форму. Готувати у мікрохвильовій печі 7 хвилин при потужності 800 Вт. Готовий корж охолодити.

Арахіс та шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Тим часом подрібнити обсмажений арахіс. Шоколад розтопити в мікрохвильовці з додаванням 2 ст. л. олії (приблизно 1 хвилина). Розмішати до однорідності й додати арахіс.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Полити охолоджений корж шоколадно-арахісовою масою, рівномірно розподілити по всій поверхні. Поставити торт у холодильник на 30 хвилин. Готово — смачний домашній десерт без випікання можна подавати.

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