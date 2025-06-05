Настоящие пирожные Каштаны как в детстве — рецепт с орехами и шоколадом

Пирожные "Каштаны" — рецепт из маминой тетради которому 30 лет
Этот проверенный временем рецепт пирожных "Каштаны" из маминой тетради уже более 30 лет радует своим вкусом. Нежное тесто, орешек внутри, ароматная шоколадная глазурь и хрустящая вафельная крошка — десерт, который возвращает в детство с первого кусочка.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- желтки — 6 шт.;
- сливочное масло (мягкое) — 180 г;
- сметана — 100 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 400 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- грецкие орехи — примерно 100 г.
Для глазури:
- сахар — 200 г;
- какао — 30 г;
- молоко — 50 мл.;
- сливочное масло — 100 г.
Дополнительно:
- вафли — 300 г (измельчить в крошку).
Способ приготовления
В глубокой миске растереть желтки с мягким маслом, добавить сметану, сахар, ванильный сахар и взбить блендером до однородности. Ввести просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
Разделить тесто на две части, сформировать из каждой "колбаску" и нарезать на кусочки. Раскатать лепешки, в центр каждой положить половинку грецкого ореха, сформировать шарики.
Выложить пирожные на противень с пергаментом и выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 20 минут — до румяного цвета.
Для глазури в кастрюле смешать сахар, какао, молоко и масло. Поставить на огонь, постоянно помешивая, довести до кипения и варить еще 2-3 минуты до загустения. Готовые пирожные обмокнуть в теплую глазурь, затем обвалять в крошке из измельченных вафель. Дать застыть.
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