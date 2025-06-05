Настоящие пирожные Каштаны как в детстве — рецепт с орехами и шоколадом

Пирожные "Каштаны". Фото: gospodynka.com.ua

Этот проверенный временем рецепт пирожных "Каштаны" из маминой тетради уже более 30 лет радует своим вкусом. Нежное тесто, орешек внутри, ароматная шоколадная глазурь и хрустящая вафельная крошка — десерт, который возвращает в детство с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

желтки — 6 шт.;

сливочное масло (мягкое) — 180 г;

сметана — 100 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 400 г;

разрыхлитель — 10 г;

грецкие орехи — примерно 100 г.

Для глазури:

сахар — 200 г;

какао — 30 г;

молоко — 50 мл.;

сливочное масло — 100 г.

Дополнительно:

вафли — 300 г (измельчить в крошку).

Способ приготовления

В глубокой миске растереть желтки с мягким маслом, добавить сметану, сахар, ванильный сахар и взбить блендером до однородности. Ввести просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на две части, сформировать из каждой "колбаску" и нарезать на кусочки. Раскатать лепешки, в центр каждой положить половинку грецкого ореха, сформировать шарики.

Приготовление пирожных. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить пирожные на противень с пергаментом и выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 20 минут — до румяного цвета.

Готовые пирожные. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури в кастрюле смешать сахар, какао, молоко и масло. Поставить на огонь, постоянно помешивая, довести до кипения и варить еще 2-3 минуты до загустения. Готовые пирожные обмокнуть в теплую глазурь, затем обвалять в крошке из измельченных вафель. Дать застыть.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Нежный пирог "Талия" — диетический десерт без вреда для фигуры.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.