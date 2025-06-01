Заливний пиріг із варенням, у якому начинка залишається посередині — пишний і без провалів

Пиріг, у якому начинка не опускається на дно, а вся посередині
Цей домашній пиріг підкорює з першого шматочка — пухкий, ароматний і з ідеальною прошарком варення, яке не тоне, а тримається по центру. Рецепт не вимагає складних інгредієнтів і завжди вдається, навіть якщо ви новачок у випічці.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- молоко — 100 мл;
- цукор — 120 г;
- яйця — 2 шт.;
- олія — 80 мл;
- сіль — дрібка;
- густе варення або повидло — 300 г.
Спосіб приготування
У мисці збити яйця з цукром і дрібкою солі до легкої піни. Додати молоко й олію, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово вмішати до рідкого, однорідного тіста.
Поділити тісто на дві рівні частини. Форму (приблизно 27×15 см) застелити пергаментом, змастити маслом і вилити першу половину тіста. Випікати 10 хвилин у розігрітій до 200°C духовці.
Потім дістати форму, рівномірно викласти варення (можна злегка прогріти його на сковороді для густоти), накрити другою частиною тіста й повернути в духовку. Випікати ще 35–40 хвилин при 180°C до готовності.
Остудити, нарізати на шматочки й подавати. Пиріг виходить ніжним, повітряним і з ідеальним прошарком варення посередині.
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