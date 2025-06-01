Заливний пиріг із варенням, у якому начинка залишається посередині — пишний і без провалів

Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей домашній пиріг підкорює з першого шматочка — пухкий, ароматний і з ідеальною прошарком варення, яке не тоне, а тримається по центру. Рецепт не вимагає складних інгредієнтів і завжди вдається, навіть якщо ви новачок у випічці.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

молоко — 100 мл;

цукор — 120 г;

яйця — 2 шт.;

олія — 80 мл;

сіль — дрібка;

густе варення або повидло — 300 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром і дрібкою солі до легкої піни. Додати молоко й олію, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово вмішати до рідкого, однорідного тіста.

Тісто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Поділити тісто на дві рівні частини. Форму (приблизно 27×15 см) застелити пергаментом, змастити маслом і вилити першу половину тіста. Випікати 10 хвилин у розігрітій до 200°C духовці.

Тісто та джем. Фото: smachnenke.com.ua

Потім дістати форму, рівномірно викласти варення (можна злегка прогріти його на сковороді для густоти), накрити другою частиною тіста й повернути в духовку. Випікати ще 35–40 хвилин при 180°C до готовності.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Остудити, нарізати на шматочки й подавати. Пиріг виходить ніжним, повітряним і з ідеальним прошарком варення посередині.

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