Заливной пирог с вареньем, в котором начинка остается посередине — пышный и без провалов

Пирог, в котором начинка не опускается на дно, а вся посередине
Этот домашний пирог покоряет с первого кусочка — воздушный, ароматный и с идеальной прослойкой варенья, которое не тонет, а держится по центру. Рецепт не требует сложных ингредиентов и всегда удается, даже если вы новичок в выпечке.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- молоко — 100 мл.;
- сахар — 120 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло — 80 мл.;
- соль — щепотка;
- густое варенье или повидло — 300 г.
Способ приготовления
В миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавить молоко и растительное масло, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно вмешать до жидкого, однородного теста.
Поделить тесто на две равные части. Форму (примерно 27×15 см) застелить пергаментом, смазать маслом и вылить первую половину теста. Выпекать 10 минут в разогретой до 200°C духовке.
Затем достать форму, равномерно выложить варенье (можно слегка прогреть его на сковороде для густоты), накрыть второй частью теста и вернуть в духовку. Выпекать еще 35-40 минут при 180°C до готовности.
Остудить, нарезать на кусочки и подавать. Пирог получается нежным, воздушным и с идеальной прослойкой варенья посередине.
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