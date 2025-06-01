Заливной пирог с вареньем, в котором начинка остается посередине — пышный и без провалов

Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот домашний пирог покоряет с первого кусочка — воздушный, ароматный и с идеальной прослойкой варенья, которое не тонет, а держится по центру. Рецепт не требует сложных ингредиентов и всегда удается, даже если вы новичок в выпечке.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

молоко — 100 мл.;

сахар — 120 г;

яйца — 2 шт.;

масло — 80 мл.;

соль — щепотка;

густое варенье или повидло — 300 г.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавить молоко и растительное масло, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно вмешать до жидкого, однородного теста.

Тесто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Поделить тесто на две равные части. Форму (примерно 27×15 см) застелить пергаментом, смазать маслом и вылить первую половину теста. Выпекать 10 минут в разогретой до 200°C духовке.

Тесто и джем. Фото: smachnenke.com.ua

Затем достать форму, равномерно выложить варенье (можно слегка прогреть его на сковороде для густоты), накрыть второй частью теста и вернуть в духовку. Выпекать еще 35-40 минут при 180°C до готовности.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Остудить, нарезать на кусочки и подавать. Пирог получается нежным, воздушным и с идеальной прослойкой варенья посередине.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Нежный пирог "Талия" — диетический десерт без вреда для фигуры.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.