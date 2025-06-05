Справжні тістечка Каштани як у дитинстві — рецепт з горіхами та шоколадом

Тістечка "Каштани". Фото: gospodynka.com.ua

Цей перевірений часом рецепт тістечок "Каштани" з маминого зошита вже понад 30 років тішить своїм смаком. Ніжне тісто, горішок усередині, ароматна шоколадна глазур і хрустка вафельна крихта — десерт, який повертає в дитинство з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

жовтки — 6 шт.;

вершкове масло (м’яке) — 180 г;

сметана — 100 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

борошно — 400 г;

розпушувач — 10 г;

волоські горіхи — приблизно 100 г.

Для глазурі:

цукор — 200 г;

какао — 30 г;

молоко — 50 мл.;

вершкове масло — 100 г.

Додатково:

вафлі — 300 г (подрібнити в крихту).

Спосіб приготування

У глибокій мисці розтерти жовтки з м’яким маслом, додати сметану, цукор, ванільний цукор і збити блендером до однорідності. Ввести просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на дві частини, сформувати з кожної "ковбаску" й нарізати на шматочки. Розкачати коржики, у центр кожного покласти половинку волоського горіха, сформувати кульки.

Приготування тістечок. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти тістечка на деко з пергаментом і випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 20 хвилин — до рум’яного кольору.

Готові тістечка. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі в каструлі змішати цукор, какао, молоко і масло. Поставити на вогонь, постійно помішуючи, довести до кипіння й варити ще 2–3 хвилини до загустіння. Готові тістечка обмокнути в теплу глазур, потім обваляти в крихті з подрібнених вафель. Дати застигнути.

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