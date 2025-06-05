Справжні тістечка Каштани як у дитинстві — рецепт з горіхами та шоколадом

Тістечка "Каштани" — рецепт з маминого зошита якому 30 років
Цей перевірений часом рецепт тістечок "Каштани" з маминого зошита вже понад 30 років тішить своїм смаком. Ніжне тісто, горішок усередині, ароматна шоколадна глазур і хрустка вафельна крихта — десерт, який повертає в дитинство з першого шматочка.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- жовтки — 6 шт.;
- вершкове масло (м’яке) — 180 г;
- сметана — 100 г;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- борошно — 400 г;
- розпушувач — 10 г;
- волоські горіхи — приблизно 100 г.
Для глазурі:
- цукор — 200 г;
- какао — 30 г;
- молоко — 50 мл.;
- вершкове масло — 100 г.
Додатково:
- вафлі — 300 г (подрібнити в крихту).
Спосіб приготування
У глибокій мисці розтерти жовтки з м’яким маслом, додати сметану, цукор, ванільний цукор і збити блендером до однорідності. Ввести просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.
Розділити тісто на дві частини, сформувати з кожної "ковбаску" й нарізати на шматочки. Розкачати коржики, у центр кожного покласти половинку волоського горіха, сформувати кульки.
Викласти тістечка на деко з пергаментом і випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 20 хвилин — до рум’яного кольору.
Для глазурі в каструлі змішати цукор, какао, молоко і масло. Поставити на вогонь, постійно помішуючи, довести до кипіння й варити ще 2–3 хвилини до загустіння. Готові тістечка обмокнути в теплу глазур, потім обваляти в крихті з подрібнених вафель. Дати застигнути.
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