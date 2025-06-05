Рыхлые оладьи с сыром и колбаской на кефире за 20 минут — рецепт с фото

Оладьи с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Эти соленые оладьи по рецепту свекрови — настоящее спасение для быстрого и питательного завтрака. Колбаса, сыр и зеленый лук в пышном кефирном тесте создают нежную и сочную начинку, а готовятся такие оладьи всего за 20 минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кефир — 250 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

мука — 200 г;

сарделька (или ветчина/колбаса) — 100 г;

твердый сыр — 70 г;

зеленый лук — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Измельчить сардельку или другую мясную нарезку и перья зеленого лука. Сыр натереть на мелкой терке — он придаст нежности и приятного сливочного вкуса.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску влить кефир, добавить яйцо и соль, взбить венчиком до однородности. Постепенно ввести муку, смешанную с содой, тщательно перемешивая, чтобы не осталось комочков. Тесто должно быть густым как сметана. Добавить начинку в тесто и хорошо вымешать.

Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто по 1 столовой ложке с горкой. Обжарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.

Жареные оладьи Фото: smachnenke.com.ua

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими или теплыми — они остаются нежными внутри и ароматными даже после остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.