Рыхлые оладьи с сыром и колбаской на кефире за 20 минут — рецепт с фото

Соленые оладьи с начинкой на завтрак по рецепту свекрови
Эти соленые оладьи по рецепту свекрови — настоящее спасение для быстрого и питательного завтрака. Колбаса, сыр и зеленый лук в пышном кефирном тесте создают нежную и сочную начинку, а готовятся такие оладьи всего за 20 минут.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир — 250 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука — 200 г;
- сарделька (или ветчина/колбаса) — 100 г;
- твердый сыр — 70 г;
- зеленый лук — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Измельчить сардельку или другую мясную нарезку и перья зеленого лука. Сыр натереть на мелкой терке — он придаст нежности и приятного сливочного вкуса.
В глубокую миску влить кефир, добавить яйцо и соль, взбить венчиком до однородности. Постепенно ввести муку, смешанную с содой, тщательно перемешивая, чтобы не осталось комочков. Тесто должно быть густым как сметана. Добавить начинку в тесто и хорошо вымешать.
Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто по 1 столовой ложке с горкой. Обжарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.
Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими или теплыми — они остаются нежными внутри и ароматными даже после остывания.
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