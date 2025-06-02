Пишні пиріжки на сковорідці за 10 хвилин — ідеальний сніданок без дріжджів із сиром та зеленню

Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пиріжки готуються всього за 10 хвилин, не потребують дріжджів і ідеально підходять для сніданку. Сирна начинка зі шпинатом і зеленою цибулею робить їх особливо ніжними та ароматними.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кефір — 200 мл.;

сметана — 4 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

сіль — до смаку;

сода — 0,5 ч. л.;

борошно — 250 г;

сир — 250 г;

шпинат — 40 г;

зелена цибуля — 30 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати кефір, сметану, яйце, сіль і соду. Збити віничком до однорідності. Ввести борошно й ретельно перемішати тісто.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати до тіста сир, подрібнений шпинат і зелену цибулю. Ще раз добре перемішати.

Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Ложку змочити водою й порційно викладати тісто. Смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими — це ідеальний варіант для швидкого, ситного сніданку.

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