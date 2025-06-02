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Швидко до сніданку замість пиріжків — рецепт за 10 хвилин

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Дата публікації: 2 червня 2025 05:00
Пишні пиріжки на сковорідці за 10 хвилин — ідеальний сніданок без дріжджів із сиром та зеленню
Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пиріжки готуються всього за 10 хвилин, не потребують дріжджів і ідеально підходять для сніданку. Сирна начинка зі шпинатом і зеленою цибулею робить їх особливо ніжними та ароматними.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 200 мл.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — до смаку;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 250 г;
  • сир — 250 г;
  • шпинат — 40 г;
  • зелена цибуля — 30 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати кефір, сметану, яйце, сіль і соду. Збити віничком до однорідності. Ввести борошно й ретельно перемішати тісто.

пиріжки на сніданок за 10 хвилин
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати до тіста сир, подрібнений шпинат і зелену цибулю. Ще раз добре перемішати.

смачні пиріжки на сніданок за 10 хвилин
Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Ложку змочити водою й порційно викладати тісто. Смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

смажені пиріжки на сніданок за 10 хвилин
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими — це ідеальний варіант для швидкого, ситного сніданку.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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