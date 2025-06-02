Пишні пиріжки на сковорідці за 10 хвилин — ідеальний сніданок без дріжджів із сиром та зеленню

Швидко до сніданку замість пиріжків — рецепт за 10 хвилин
Ці пиріжки готуються всього за 10 хвилин, не потребують дріжджів і ідеально підходять для сніданку. Сирна начинка зі шпинатом і зеленою цибулею робить їх особливо ніжними та ароматними.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір — 200 мл.;
- сметана — 4 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — до смаку;
- сода — 0,5 ч. л.;
- борошно — 250 г;
- сир — 250 г;
- шпинат — 40 г;
- зелена цибуля — 30 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У глибокій мисці з’єднати кефір, сметану, яйце, сіль і соду. Збити віничком до однорідності. Ввести борошно й ретельно перемішати тісто.
Додати до тіста сир, подрібнений шпинат і зелену цибулю. Ще раз добре перемішати.
Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Ложку змочити водою й порційно викладати тісто. Смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими — це ідеальний варіант для швидкого, ситного сніданку.
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