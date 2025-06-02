Пышные пирожки на сковородке за 10 минут — идеальный завтрак без дрожжей с сыром и зеленью

Быстро к завтраку вместо пирожков — рецепт за 10 минут
Эти пирожки готовятся всего за 10 минут, не требуют дрожжей и идеально подходят для завтрака. Сырная начинка со шпинатом и зеленым луком делает их особенно нежными и ароматными.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир — 200 мл.;
- сметана — 4 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука — 250 г;
- творог — 250 г;
- шпинат — 40 г;
- зеленый лук — 30 г;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить кефир, сметану, яйцо, соль и соду. Взбить венчиком до однородности. Ввести муку и тщательно перемешать тесто.
Добавить в тесто творог, измельченный шпинат и зеленый лук. Еще раз хорошо перемешать.
Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Ложку смочить водой и порционно выкладывать тесто. Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми — это идеальный вариант для быстрого, сытного завтрака.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!