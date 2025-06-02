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Быстро к завтраку вместо пирожков — рецепт за 10 минут

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Дата публикации 2 июня 2025 05:00
Пышные пирожки на сковородке за 10 минут — идеальный завтрак без дрожжей с сыром и зеленью
Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти пирожки готовятся всего за 10 минут, не требуют дрожжей и идеально подходят для завтрака. Сырная начинка со шпинатом и зеленым луком делает их особенно нежными и ароматными.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир — 200 мл.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • мука — 250 г;
  • творог — 250 г;
  • шпинат — 40 г;
  • зеленый лук — 30 г;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить кефир, сметану, яйцо, соль и соду. Взбить венчиком до однородности. Ввести муку и тщательно перемешать тесто.

пиріжки на сніданок за 10 хвилин
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить в тесто творог, измельченный шпинат и зеленый лук. Еще раз хорошо перемешать.

смачні пиріжки на сніданок за 10 хвилин
Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Ложку смочить водой и порционно выкладывать тесто. Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

смажені пиріжки на сніданок за 10 хвилин
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми — это идеальный вариант для быстрого, сытного завтрака.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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