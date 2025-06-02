Пышные пирожки на сковородке за 10 минут — идеальный завтрак без дрожжей с сыром и зеленью

Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти пирожки готовятся всего за 10 минут, не требуют дрожжей и идеально подходят для завтрака. Сырная начинка со шпинатом и зеленым луком делает их особенно нежными и ароматными.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кефир — 200 мл.;

сметана — 4 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

сода — 0,5 ч. л.;

мука — 250 г;

творог — 250 г;

шпинат — 40 г;

зеленый лук — 30 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить кефир, сметану, яйцо, соль и соду. Взбить венчиком до однородности. Ввести муку и тщательно перемешать тесто.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить в тесто творог, измельченный шпинат и зеленый лук. Еще раз хорошо перемешать.

Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Ложку смочить водой и порционно выкладывать тесто. Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми — это идеальный вариант для быстрого, сытного завтрака.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.