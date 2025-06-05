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Солоні оладки з начинкою на сніданок за рецептом свекрухи

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Дата публікації: 5 червня 2025 05:01
Пухкі оладки з сиром і ковбаскою на кефірі за 20 хвилин — рецепт з фото
Оладки з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ці солоні оладки за рецептом свекрухи — справжній порятунок для швидкого та поживного сніданку. Ковбаса, сир і зелена цибуля у пишному кефірному тісті створюють ніжну й соковиту начинку, а готуються такі оладки всього за 20 хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 250 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 200 г;
  • сарделька (або шинка/ковбаса) — 100 г;
  • твердий сир — 70 г;
  • зелена цибуля — на смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Подрібнити сардельку або іншу м’ясну нарізку й пір’я зеленої цибулі. Сир натерти на дрібній тертці — він додасть ніжності та приємного вершкового смаку.

пухкі оладки на сніданок
Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску влити кефір, додати яйце та сіль, збити вінчиком до однорідності. Поступово ввести борошно, змішане з содою, ретельно перемішуючи, щоб не залишилось грудочок. Тісто має бути густим, як сметана. Додати начинку до тіста й добре вимішати.

пухкі оладки з начинкою на сніданок
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладати тісто по 1 столовій ложці з гіркою. Обсмажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.

оладки з начинкою на сніданок
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими або теплими — вони залишаються ніжними всередині й ароматними навіть після охолодження.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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