Пухкі оладки з сиром і ковбаскою на кефірі за 20 хвилин — рецепт з фото

Солоні оладки з начинкою на сніданок за рецептом свекрухи
Ці солоні оладки за рецептом свекрухи — справжній порятунок для швидкого та поживного сніданку. Ковбаса, сир і зелена цибуля у пишному кефірному тісті створюють ніжну й соковиту начинку, а готуються такі оладки всього за 20 хвилин.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір — 250 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- борошно — 200 г;
- сарделька (або шинка/ковбаса) — 100 г;
- твердий сир — 70 г;
- зелена цибуля — на смак;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Подрібнити сардельку або іншу м’ясну нарізку й пір’я зеленої цибулі. Сир натерти на дрібній тертці — він додасть ніжності та приємного вершкового смаку.
У глибоку миску влити кефір, додати яйце та сіль, збити вінчиком до однорідності. Поступово ввести борошно, змішане з содою, ретельно перемішуючи, щоб не залишилось грудочок. Тісто має бути густим, як сметана. Додати начинку до тіста й добре вимішати.
Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладати тісто по 1 столовій ложці з гіркою. Обсмажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.
Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими або теплими — вони залишаються ніжними всередині й ароматними навіть після охолодження.
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