Пухкі оладки з сиром і ковбаскою на кефірі за 20 хвилин — рецепт з фото

Оладки з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ці солоні оладки за рецептом свекрухи — справжній порятунок для швидкого та поживного сніданку. Ковбаса, сир і зелена цибуля у пишному кефірному тісті створюють ніжну й соковиту начинку, а готуються такі оладки всього за 20 хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кефір — 250 мл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

борошно — 200 г;

сарделька (або шинка/ковбаса) — 100 г;

твердий сир — 70 г;

зелена цибуля — на смак;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Подрібнити сардельку або іншу м’ясну нарізку й пір’я зеленої цибулі. Сир натерти на дрібній тертці — він додасть ніжності та приємного вершкового смаку.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску влити кефір, додати яйце та сіль, збити вінчиком до однорідності. Поступово ввести борошно, змішане з содою, ретельно перемішуючи, щоб не залишилось грудочок. Тісто має бути густим, як сметана. Додати начинку до тіста й добре вимішати.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладати тісто по 1 столовій ложці з гіркою. Обсмажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими або теплими — вони залишаються ніжними всередині й ароматними навіть після охолодження.

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