Луковые оладьи на кефире за 5 минут — вкусные, пышные и нежные оладьи на завтрак

Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти луковые оладьи — настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить быстрый, сытный и вкусный завтрак. Все, что нужно — 2 яйца, стакан кефира и пучок зеленого лука. Получается пышно, ароматно и аппетитно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

кефир или натуральный йогурт — 200 мл.;

соль — ⅓ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

мука — 230 г;

сода — ⅓ ч. л. (или разрыхлитель — ½ ч. л.);

зеленый лук — 1 пучок (около 180 г);

масло — для жарки.

Способ приготовления

Зеленый лук мелко нарезать и высыпать в большую миску. Добавить яйца, кефир или йогурт комнатной температуры, соль и сахар. Тщательно перемешать, чтобы растворились все сыпучие ингредиенты.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

К муке добавить соду или разрыхлитель, смешать. Ввести сухую смесь в жидкую и замесить тесто до однородной, густой консистенции. Добавить в тесто измельченный лук, осторожно перемешать. Дать массе настояться 10-15 минут — именно это сделает оладьи особенно пышными.

После отдыха тесто больше не перемешивать. Разогреть сковороду на умеренном огне, смазать растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Тесто с зеленым луком. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые луковые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими — идеально сочетаются со сметаной или соусом.

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