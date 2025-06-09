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Главная Рецепты Завтрак за 5 минут — понадобится 2 яйца и стакан кефира

Завтрак за 5 минут — понадобится 2 яйца и стакан кефира

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Дата публикации 9 июня 2025 05:00
Луковые оладьи на кефире за 5 минут — вкусные, пышные и нежные оладьи на завтрак
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти луковые оладьи — настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить быстрый, сытный и вкусный завтрак. Все, что нужно — 2 яйца, стакан кефира и пучок зеленого лука. Получается пышно, ароматно и аппетитно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир или натуральный йогурт — 200 мл.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 230 г;
  • сода — ⅓ ч. л. (или разрыхлитель — ½ ч. л.);
  • зеленый лук — 1 пучок (около 180 г);
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Зеленый лук мелко нарезать и высыпать в большую миску. Добавить яйца, кефир или йогурт комнатной температуры, соль и сахар. Тщательно перемешать, чтобы растворились все сыпучие ингредиенты.

тісто для оладків
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

К муке добавить соду или разрыхлитель, смешать. Ввести сухую смесь в жидкую и замесить тесто до однородной, густой консистенции. Добавить в тесто измельченный лук, осторожно перемешать. Дать массе настояться 10-15 минут — именно это сделает оладьи особенно пышными.

После отдыха тесто больше не перемешивать. Разогреть сковороду на умеренном огне, смазать растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

оладки з зеленою цибулею на сніданок
Тесто с зеленым луком. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые луковые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими — идеально сочетаются со сметаной или соусом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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