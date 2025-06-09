Луковые оладьи на кефире за 5 минут — вкусные, пышные и нежные оладьи на завтрак

Завтрак за 5 минут — понадобится 2 яйца и стакан кефира
Эти луковые оладьи — настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить быстрый, сытный и вкусный завтрак. Все, что нужно — 2 яйца, стакан кефира и пучок зеленого лука. Получается пышно, ароматно и аппетитно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- кефир или натуральный йогурт — 200 мл.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- мука — 230 г;
- сода — ⅓ ч. л. (или разрыхлитель — ½ ч. л.);
- зеленый лук — 1 пучок (около 180 г);
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Зеленый лук мелко нарезать и высыпать в большую миску. Добавить яйца, кефир или йогурт комнатной температуры, соль и сахар. Тщательно перемешать, чтобы растворились все сыпучие ингредиенты.
К муке добавить соду или разрыхлитель, смешать. Ввести сухую смесь в жидкую и замесить тесто до однородной, густой консистенции. Добавить в тесто измельченный лук, осторожно перемешать. Дать массе настояться 10-15 минут — именно это сделает оладьи особенно пышными.
После отдыха тесто больше не перемешивать. Разогреть сковороду на умеренном огне, смазать растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые луковые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими — идеально сочетаются со сметаной или соусом.
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