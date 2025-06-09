Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Сніданок за 5 хвилин — знадобиться 2 яйця та склянка кефіру

Сніданок за 5 хвилин — знадобиться 2 яйця та склянка кефіру

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 05:00
Цибуляники на кефірі за 5 хвилин — смачні, пишні та ніжні оладки на сніданок
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці цибуляники — справжній порятунок для тих, хто хоче приготувати швидкий, ситний і смачний сніданок. Усе, що потрібно — 2 яйця, склянка кефіру та пучок зеленої цибулі. Виходить пишно, ароматно й апетитно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • кефір або натуральний йогурт — 200 мл.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • борошно — 230 г;
  • сода — ⅓ ч. л. (або розпушувач — ½ ч. л.);
  • зелена цибуля — 1 пучок (близько 180 г);
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Зелену цибулю дрібно нарізати й висипати у велику миску. Додати яйця, кефір або йогурт кімнатної температури, сіль і цукор. Ретельно перемішати, щоб розчинились усі сипучі інгредієнти.

тісто для оладків
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

До борошна додати соду або розпушувач, змішати. Ввести суху суміш у рідку й замісити тісто до однорідної, густої консистенції. Додати до тіста подрібнену цибулю, обережно перемішати. Дати масі настоятися 10–15 хвилин — саме це зробить оладки особливо пишними.

Після відпочинку тісто більше не перемішувати. Розігріти сковороду на помірному вогні, змастити олією. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити з обох боків до золотистої скоринки.

оладки з зеленою цибулею на сніданок
Тісто з зеленою цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Готові цибуляники викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими — ідеально смакують зі сметаною або соусом.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яйця рецепт оладки ідея для сніданку кефір
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації