Цибуляники на кефірі за 5 хвилин — смачні, пишні та ніжні оладки на сніданок

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці цибуляники — справжній порятунок для тих, хто хоче приготувати швидкий, ситний і смачний сніданок. Усе, що потрібно — 2 яйця, склянка кефіру та пучок зеленої цибулі. Виходить пишно, ароматно й апетитно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

кефір або натуральний йогурт — 200 мл.;

сіль — ⅓ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

борошно — 230 г;

сода — ⅓ ч. л. (або розпушувач — ½ ч. л.);

зелена цибуля — 1 пучок (близько 180 г);

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Зелену цибулю дрібно нарізати й висипати у велику миску. Додати яйця, кефір або йогурт кімнатної температури, сіль і цукор. Ретельно перемішати, щоб розчинились усі сипучі інгредієнти.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

До борошна додати соду або розпушувач, змішати. Ввести суху суміш у рідку й замісити тісто до однорідної, густої консистенції. Додати до тіста подрібнену цибулю, обережно перемішати. Дати масі настоятися 10–15 хвилин — саме це зробить оладки особливо пишними.

Після відпочинку тісто більше не перемішувати. Розігріти сковороду на помірному вогні, змастити олією. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити з обох боків до золотистої скоринки.

Тісто з зеленою цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Готові цибуляники викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими — ідеально смакують зі сметаною або соусом.

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