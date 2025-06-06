М’які сирні конвертики на сковороді — сніданок без метушні всього за 10 хвилин

Сині конвертики. Фото: gospodynka.com.ua

Ці сирні конвертики — чудова альтернатива звичним сирникам чи оладкам. Готуються без дріжджів і без зайвих клопотів, всього за 10 хвилин. Начинка ніжна, тісто м’яке, а хрустка скоринка з вершкового масла робить їх просто неперевершеними. Спробуйте приготувати на сніданок — родина буде в захваті.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вода — 100 мл.;

борошно — 150 г;

сіль — 1 г;

вершкове масло — для змащування.

Для начинки:

сир кисломолочний — 200 г;

зелена цибуля — 50 г;

сіль — 4 г;

яйце — 1 шт.

Для розкачування:

борошно — 15 г;

крохмаль — 15 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати воду з сіллю. Поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке еластичне тісто. Накрити харчовою плівкою й залишити на 10 хвилин.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки поєднати кисломолочний сир, дрібно нарізану зелену цибулю, сіль і яйце. Перемішати до однорідності.

Сирні конвертики. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто поділити на 4 частини, сформувати кульки. На столі змішати крохмаль із борошном, кожну кульку розкачати в тонкий круг. Змастити вершковим маслом, викласти начинку та сформувати щільні конвертики, заліплюючи краї. Змастити тісто зверху маслом.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити на сковороді з розтопленим вершковим маслом під кришкою по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

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