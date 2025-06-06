М’які сирні конвертики на сковороді — сніданок без метушні всього за 10 хвилин

Смачний сніданок замість сирників чи оладок всього за 10 хвилин
Ці сирні конвертики — чудова альтернатива звичним сирникам чи оладкам. Готуються без дріжджів і без зайвих клопотів, всього за 10 хвилин. Начинка ніжна, тісто м’яке, а хрустка скоринка з вершкового масла робить їх просто неперевершеними. Спробуйте приготувати на сніданок — родина буде в захваті.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вода — 100 мл.;
- борошно — 150 г;
- сіль — 1 г;
- вершкове масло — для змащування.
Для начинки:
- сир кисломолочний — 200 г;
- зелена цибуля — 50 г;
- сіль — 4 г;
- яйце — 1 шт.
Для розкачування:
- борошно — 15 г;
- крохмаль — 15 г.
Спосіб приготування
У мисці змішати воду з сіллю. Поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке еластичне тісто. Накрити харчовою плівкою й залишити на 10 хвилин.
Для начинки поєднати кисломолочний сир, дрібно нарізану зелену цибулю, сіль і яйце. Перемішати до однорідності.
Тісто поділити на 4 частини, сформувати кульки. На столі змішати крохмаль із борошном, кожну кульку розкачати в тонкий круг. Змастити вершковим маслом, викласти начинку та сформувати щільні конвертики, заліплюючи краї. Змастити тісто зверху маслом.
Смажити на сковороді з розтопленим вершковим маслом під кришкою по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
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