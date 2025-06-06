Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Вкусный завтрак вместо сырников или оладий всего за 10 минут

Вкусный завтрак вместо сырников или оладий всего за 10 минут

Ua en ru
Дата публикации 6 июня 2025 05:00
Мягкие творожные конвертики на сковороде — завтрак без суеты всего за 10 минут
Синие конвертики. Фото: gospodynka.com.ua

Эти творожные конвертики — отличная альтернатива привычным сырникам или оладьям. Готовятся без дрожжей и без лишних хлопот, всего за 10 минут. Начинка нежная, тесто мягкое, а хрустящая корочка из сливочного масла делает их просто непревзойденными. Попробуйте приготовить на завтрак — семья будет в восторге.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода — 100 мл.;
  • мука — 150 г;
  • соль — 1 г;
  • сливочное масло — для смазывания.

Для начинки:

  • творог кисломолочный — 200 г;
  • зеленый лук — 50 г;
  • соль — 4 г;
  • яйцо — 1 шт.

Для раскатывания:

  • мука — 15 г;
  • крахмал — 15 г.

Способ приготовления

В миске смешать воду с солью. Постепенно добавить просеянную муку, замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 минут.

сніданок замість сирників чи оладок всього за 10 хвилин
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки соединить творог, мелко нарезанный зеленый лук, соль и яйцо. Перемешать до однородности.

простий сніданок замість сирників чи оладок всього за 10 хвилин
Творожные конвертики. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто поделить на 4 части, сформировать шарики. На столе смешать крахмал с мукой, каждый шарик раскатать в тонкий круг. Смазать сливочным маслом, выложить начинку и сформировать плотные конвертики, залепляя края. Смазать тесто сверху маслом.

швидкий сніданок замість сирників чи оладок всього за 10 хвилин
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить на сковороде с растопленным сливочным маслом под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

зелень рецепт творог идея для завтрака зеленый лук
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /