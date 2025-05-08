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Завтрак за 10 минут — понадобится 2 картофеля и 100 г бекона

8 мая 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Завтрак за 10 минут с картофелем, моцареллой и беконом — идеальное начало дня
Картофельные лепешки. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот горячий завтрак с хрустящим лавашем, нежной картофельной начинкой, расплавленным сыром и поджаренным беконом готовится на удивление быстро. Идеальное решение для утра, когда хочется сытного блюда без лишних усилий. Запекается в духовке, не требует сложных ингредиентов и точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • картофель — 2 шт.;
  • бекон — 100 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • масло — для жарки;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • лаваш — 2 шт.;
  • моцарелла — 150 г.

Способ приготовления

Отварить картофель в подсоленной воде до мягкости, ориентировочно 15 минут. Нарезать бекон и лук кубиками, обжарить на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета лука.

смачний сніданок з картоплі
Лук и бекон. Фото: smachnenke.com.ua

Приправить перцем. Размять вареный картофель в пюре, добавить обжаренные бекон и лук, перемешать.

смачний сніданок з картоплі та бекону
Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запекания застелить пергаментом, выложить один лист лаваша, равномерно распределить начинку.

смачний сніданок з картоплі та бекону за 10 хвилин
Лаваш и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать тертой моцареллой, накрыть вторым листом теста, еще раз посыпать сыром.

сніданок з картоплі та бекону за 10 хвилин
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в духовке при температуре 180 °C около 15 минут. Нарезать порционно и подавать горячим.

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