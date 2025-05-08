Завтрак за 10 минут с картофелем, моцареллой и беконом — идеальное начало дня

Завтрак за 10 минут — понадобится 2 картофеля и 100 г бекона
Этот горячий завтрак с хрустящим лавашем, нежной картофельной начинкой, расплавленным сыром и поджаренным беконом готовится на удивление быстро. Идеальное решение для утра, когда хочется сытного блюда без лишних усилий. Запекается в духовке, не требует сложных ингредиентов и точно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель — 2 шт.;
- бекон — 100 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- масло — для жарки;
- черный молотый перец — по вкусу;
- лаваш — 2 шт.;
- моцарелла — 150 г.
Способ приготовления
Отварить картофель в подсоленной воде до мягкости, ориентировочно 15 минут. Нарезать бекон и лук кубиками, обжарить на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета лука.
Приправить перцем. Размять вареный картофель в пюре, добавить обжаренные бекон и лук, перемешать.
Форму для запекания застелить пергаментом, выложить один лист лаваша, равномерно распределить начинку.
Посыпать тертой моцареллой, накрыть вторым листом теста, еще раз посыпать сыром.
Запекать в духовке при температуре 180 °C около 15 минут. Нарезать порционно и подавать горячим.
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