Завтрак за 10 минут с картофелем, моцареллой и беконом — идеальное начало дня

Картофельные лепешки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот горячий завтрак с хрустящим лавашем, нежной картофельной начинкой, расплавленным сыром и поджаренным беконом готовится на удивление быстро. Идеальное решение для утра, когда хочется сытного блюда без лишних усилий. Запекается в духовке, не требует сложных ингредиентов и точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

картофель — 2 шт.;

бекон — 100 г;

лук репчатый — 1 шт.;

масло — для жарки;

черный молотый перец — по вкусу;

лаваш — 2 шт.;

моцарелла — 150 г.

Способ приготовления

Отварить картофель в подсоленной воде до мягкости, ориентировочно 15 минут. Нарезать бекон и лук кубиками, обжарить на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета лука.

Лук и бекон. Фото: smachnenke.com.ua

Приправить перцем. Размять вареный картофель в пюре, добавить обжаренные бекон и лук, перемешать.

Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запекания застелить пергаментом, выложить один лист лаваша, равномерно распределить начинку.

Лаваш и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать тертой моцареллой, накрыть вторым листом теста, еще раз посыпать сыром.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в духовке при температуре 180 °C около 15 минут. Нарезать порционно и подавать горячим.

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