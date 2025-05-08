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Сніданок за 10 хвилин — знадобиться 2 картоплі та 100 г бекону

8 травня 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сніданок за 10 хвилин з картоплею, моцарелою та беконом — ідеальний початок дня
Картопляні коржі. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей гарячий сніданок із хрустким лавашем, ніжною картопляною начинкою, розплавленим сиром і підсмаженим беконом готується напрочуд швидко. Ідеальне рішення для ранку, коли хочеться ситної страви без зайвих зусиль. Запікається в духовці, не потребує складних інгредієнтів і точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 2 шт.;
  • бекон — 100 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • олія — для смаження;
  • чорний мелений перець — на смак;
  • лаваш — 2 шт.;
  • моцарела — 150 г.

Спосіб приготування

Відварити картоплю в підсоленій воді до м’якості, орієнтовно 15 хвилин. Нарізати бекон і цибулю кубиками, обсмажити на сковороді з додаванням олії до золотистого кольору цибулі.

смачний сніданок з картоплі
Цибуля та бекон. Фото: smachnenke.com.ua

Приправити перцем. Розім’яти варену картоплю в пюре, додати обсмажені бекон і цибулю, перемішати.

смачний сніданок з картоплі та бекону
Лаваш та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запікання застелити пергаментом, викласти один лист лаваша, рівномірно розподілити начинку.

смачний сніданок з картоплі та бекону за 10 хвилин
Лаваш та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати тертою моцарелою, накрити другим листом тіста, ще раз посипати сиром.

сніданок з картоплі та бекону за 10 хвилин
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати в духовці за температури 180 °C близько 15 хвилин. Нарізати порційно та подавати гарячим.

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