Сніданок за 10 хвилин з картоплею, моцарелою та беконом — ідеальний початок дня

Сніданок за 10 хвилин — знадобиться 2 картоплі та 100 г бекону
Цей гарячий сніданок із хрустким лавашем, ніжною картопляною начинкою, розплавленим сиром і підсмаженим беконом готується напрочуд швидко. Ідеальне рішення для ранку, коли хочеться ситної страви без зайвих зусиль. Запікається в духовці, не потребує складних інгредієнтів і точно сподобається всій родині.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля — 2 шт.;
- бекон — 100 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- олія — для смаження;
- чорний мелений перець — на смак;
- лаваш — 2 шт.;
- моцарела — 150 г.
Спосіб приготування
Відварити картоплю в підсоленій воді до м’якості, орієнтовно 15 хвилин. Нарізати бекон і цибулю кубиками, обсмажити на сковороді з додаванням олії до золотистого кольору цибулі.
Приправити перцем. Розім’яти варену картоплю в пюре, додати обсмажені бекон і цибулю, перемішати.
Форму для запікання застелити пергаментом, викласти один лист лаваша, рівномірно розподілити начинку.
Посипати тертою моцарелою, накрити другим листом тіста, ще раз посипати сиром.
Запікати в духовці за температури 180 °C близько 15 хвилин. Нарізати порційно та подавати гарячим.
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