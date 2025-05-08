Сніданок за 10 хвилин з картоплею, моцарелою та беконом — ідеальний початок дня

Картопляні коржі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей гарячий сніданок із хрустким лавашем, ніжною картопляною начинкою, розплавленим сиром і підсмаженим беконом готується напрочуд швидко. Ідеальне рішення для ранку, коли хочеться ситної страви без зайвих зусиль. Запікається в духовці, не потребує складних інгредієнтів і точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

картопля — 2 шт.;

бекон — 100 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

олія — для смаження;

чорний мелений перець — на смак;

лаваш — 2 шт.;

моцарела — 150 г.

Спосіб приготування

Відварити картоплю в підсоленій воді до м’якості, орієнтовно 15 хвилин. Нарізати бекон і цибулю кубиками, обсмажити на сковороді з додаванням олії до золотистого кольору цибулі.

Цибуля та бекон. Фото: smachnenke.com.ua

Приправити перцем. Розім’яти варену картоплю в пюре, додати обсмажені бекон і цибулю, перемішати.

Лаваш та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запікання застелити пергаментом, викласти один лист лаваша, рівномірно розподілити начинку.

Лаваш та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати тертою моцарелою, накрити другим листом тіста, ще раз посипати сиром.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати в духовці за температури 180 °C близько 15 хвилин. Нарізати порційно та подавати гарячим.

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