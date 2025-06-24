Завтрак из картофеля, яиц и сыра — простой и вкусный способ приготовления

Завтрак из трех ингредиентов — понадобится картофель и яйца
Этот завтрак — настоящий вкус лета, всего три простых ингредиента, а результат — ароматное, нежное и сытное блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Картофель, яйца и немного сыра — все, что нужно, чтобы создать на сковороде маленькое чудо с румяной корочкой и сочной начинкой. Такой завтрак понравится и взрослым, и детям.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- брынза или фета — 70 г;
- соль, перец — по своему вкусу;
- укроп — несколько веточек.
Способ приготовления
Картофель нарезать тонкими кружочками и залить холодной водой на несколько минут, чтобы убрать лишний крахмал. Затем обсушить бумажным полотенцем.
Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Обжарить картофель с обеих сторон до золотистой корочки.
В миске взбить яйца со щепоткой соли, перцем и измельченным укропом. Добавить натертую или измельченную брынзу (или фету), перемешать.
Залить яично-сырной смесью обжаренный картофель, накрыть крышкой и готовить на небольшом огне, пока масса не схватится.
По желанию в конце можно перевернуть блюдо или довести до готовности в духовке. Подается горячим — с йогуртом, сметаной или свежими овощами.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!