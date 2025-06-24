Завтрак из картофеля, яиц и сыра — простой и вкусный способ приготовления

Завтрак из трех ингредиентов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Этот завтрак — настоящий вкус лета, всего три простых ингредиента, а результат — ароматное, нежное и сытное блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Картофель, яйца и немного сыра — все, что нужно, чтобы создать на сковороде маленькое чудо с румяной корочкой и сочной начинкой. Такой завтрак понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

брынза или фета — 70 г;

соль, перец — по своему вкусу;

укроп — несколько веточек.

Способ приготовления

Картофель нарезать тонкими кружочками и залить холодной водой на несколько минут, чтобы убрать лишний крахмал. Затем обсушить бумажным полотенцем.

Нарезанный картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Обжарить картофель с обеих сторон до золотистой корочки.

Яичная смесь. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В миске взбить яйца со щепоткой соли, перцем и измельченным укропом. Добавить натертую или измельченную брынзу (или фету), перемешать.

Картофель и яйца. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Залить яично-сырной смесью обжаренный картофель, накрыть крышкой и готовить на небольшом огне, пока масса не схватится.

Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

По желанию в конце можно перевернуть блюдо или довести до готовности в духовке. Подается горячим — с йогуртом, сметаной или свежими овощами.

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