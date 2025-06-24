Сніданок із картоплі, яєць і сиру — простий та смачний спосіб приготування

Сніданок з трьох інгредієнтів. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Цей сніданок — справжній смак літа, усього три прості інгредієнти, а результат — ароматна, ніжна й ситна страва, яку хочеться готувати знову й знову. Картопля, яйця та трохи сиру — все, що потрібно, щоб створити на сковороді маленьке диво з рум’яною скоринкою та соковитою начинкою. Такий сніданок сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

бринза або фета — 70 г;

сіль, перець — до свого смаку;

кріп — кілька гілочок.

Спосіб приготування

Картоплю нарізати тонкими кружальцями та залити холодною водою на кілька хвилин, щоб прибрати зайвий крохмаль. Потім обсушити паперовим рушником.

Нарізана картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажити картоплю з обох боків до золотистої скоринки.

Яєчна суміш. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У мисці збити яйця з дрібкою солі, перцем і подрібненим кропом. Додати натерту або подрібнену бринзу (або фету), перемішати.

Картопля та яйця. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Залити яєчно-сирною сумішшю обсмажену картоплю, накрити кришкою й готувати на невеликому вогні, поки маса не схопиться.

Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

За бажанням наприкінці можна перевернути страву або довести до готовності в духовці. Подається гарячою — з йогуртом, сметаною або свіжими овочами.

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