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Головна Рецепти Сніданок з трьох інгредієнтів — знадобиться картопля та яйця

Сніданок з трьох інгредієнтів — знадобиться картопля та яйця

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 05:00
Сніданок із картоплі, яєць і сиру — простий та смачний спосіб приготування
Сніданок з трьох інгредієнтів. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Цей сніданок — справжній смак літа, усього три прості інгредієнти, а результат — ароматна, ніжна й ситна страва, яку хочеться готувати знову й знову. Картопля, яйця та трохи сиру — все, що потрібно, щоб створити на сковороді маленьке диво з рум’яною скоринкою та соковитою начинкою. Такий сніданок сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • картопля — 2 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • бринза або фета — 70 г;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • кріп — кілька гілочок.

Спосіб приготування

Картоплю нарізати тонкими кружальцями та залити холодною водою на кілька хвилин, щоб прибрати зайвий крохмаль. Потім обсушити паперовим рушником.

рецепт сніданку
Нарізана картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажити картоплю з обох боків до золотистої скоринки.

рецепт сніданку з яєць та картоплі
Яєчна суміш. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У мисці збити яйця з дрібкою солі, перцем і подрібненим кропом. Додати натерту або подрібнену бринзу (або фету), перемішати.

простий рецепт сніданку з яєць та картоплі
Картопля та яйця. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Залити яєчно-сирною сумішшю обсмажену картоплю, накрити кришкою й готувати на невеликому вогні, поки маса не схопиться.

смачний рецепт сніданку з яєць та картоплі
Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

За бажанням наприкінці можна перевернути страву або довести до готовності в духовці. Подається гарячою — з йогуртом, сметаною або свіжими овочами.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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