Сніданок із картоплі, яєць і сиру — простий та смачний спосіб приготування

Сніданок з трьох інгредієнтів — знадобиться картопля та яйця
Цей сніданок — справжній смак літа, усього три прості інгредієнти, а результат — ароматна, ніжна й ситна страва, яку хочеться готувати знову й знову. Картопля, яйця та трохи сиру — все, що потрібно, щоб створити на сковороді маленьке диво з рум’яною скоринкою та соковитою начинкою. Такий сніданок сподобається і дорослим, і дітям.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля — 2 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- бринза або фета — 70 г;
- сіль, перець — до свого смаку;
- кріп — кілька гілочок.
Спосіб приготування
Картоплю нарізати тонкими кружальцями та залити холодною водою на кілька хвилин, щоб прибрати зайвий крохмаль. Потім обсушити паперовим рушником.
Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажити картоплю з обох боків до золотистої скоринки.
У мисці збити яйця з дрібкою солі, перцем і подрібненим кропом. Додати натерту або подрібнену бринзу (або фету), перемішати.
Залити яєчно-сирною сумішшю обсмажену картоплю, накрити кришкою й готувати на невеликому вогні, поки маса не схопиться.
За бажанням наприкінці можна перевернути страву або довести до готовності в духовці. Подається гарячою — з йогуртом, сметаною або свіжими овочами.
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