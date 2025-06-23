Швидке хачапурі на сковороді за 10 хвилин — рецепт сніданку з мінімуму інгредієнтів

Хачапурі на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий рецепт хачапурі не потребує духовки чи складного тіста — лише склянка молока, склянка борошна, яйце та сир. Готується за лічені хвилини на сковороді, ідеально підходить для ситного сніданку або перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

борошно — 1 скл.;

молоко — 1 скл.;

сир сулугуні — 300 г;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйце, додати молоко й добре перемішати. Просіяти борошно та поступово ввести в рідку суміш, розмішуючи до однорідності без грудочок. Натерти сулугуні на дрібній тертці, додати до тіста й ще раз перемішати.

Готові хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду змастити вершковим маслом. Вилити частину тіста та смажити хачапурі з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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