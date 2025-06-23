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Головна Рецепти Хачапурі на сніданок — знадобиться 1 склянка молока та борошна

Хачапурі на сніданок — знадобиться 1 склянка молока та борошна

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Дата публікації: 23 червня 2025 05:00
Швидке хачапурі на сковороді за 10 хвилин — рецепт сніданку з мінімуму інгредієнтів
Хачапурі на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Цей простий рецепт хачапурі не потребує духовки чи складного тіста — лише склянка молока, склянка борошна, яйце та сир. Готується за лічені хвилини на сковороді, ідеально підходить для ситного сніданку або перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 1 скл.;
  • молоко — 1 скл.;
  • сир сулугуні — 300 г;
  • вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйце, додати молоко й добре перемішати. Просіяти борошно та поступово ввести в рідку суміш, розмішуючи до однорідності без грудочок. Натерти сулугуні на дрібній тертці, додати до тіста й ще раз перемішати.

швидкий рецепт хачапурі
Готові хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду змастити вершковим маслом. Вилити частину тіста та смажити хачапурі з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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