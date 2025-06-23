Быстрое хачапури на сковороде за 10 минут — рецепт завтрака из минимума ингредиентов

Хачапури на завтрак — понадобится 1 стакан молока и муки
Этот простой рецепт хачапури не требует духовки или сложного теста — только стакан молока, стакан муки, яйцо и сыр. Готовится за считанные минуты на сковороде, идеально подходит для сытного завтрака или перекуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- молоко — 1 ст.;
- сыр сулугуни — 300 г;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйцо, добавить молоко и хорошо перемешать. Просеять муку и постепенно ввести в жидкую смесь, размешивая до однородности без комочков. Натереть сулугуни на мелкой терке, добавить в тесто и еще раз перемешать.
Сковороду смазать сливочным маслом. Вылить часть теста и жарить хачапури с обеих сторон до румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
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