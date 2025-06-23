Быстрое хачапури на сковороде за 10 минут — рецепт завтрака из минимума ингредиентов

Хачапури на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой рецепт хачапури не требует духовки или сложного теста — только стакан молока, стакан муки, яйцо и сыр. Готовится за считанные минуты на сковороде, идеально подходит для сытного завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

молоко — 1 ст.;

сыр сулугуни — 300 г;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйцо, добавить молоко и хорошо перемешать. Просеять муку и постепенно ввести в жидкую смесь, размешивая до однородности без комочков. Натереть сулугуни на мелкой терке, добавить в тесто и еще раз перемешать.

Готовые хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду смазать сливочным маслом. Вылить часть теста и жарить хачапури с обеих сторон до румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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