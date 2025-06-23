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Главная Рецепты Хачапури на завтрак — понадобится 1 стакан молока и муки

Хачапури на завтрак — понадобится 1 стакан молока и муки

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 05:00
Быстрое хачапури на сковороде за 10 минут — рецепт завтрака из минимума ингредиентов
Хачапури на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свойдень

Этот простой рецепт хачапури не требует духовки или сложного теста — только стакан молока, стакан муки, яйцо и сыр. Готовится за считанные минуты на сковороде, идеально подходит для сытного завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • молоко — 1 ст.;
  • сыр сулугуни — 300 г;
  • сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйцо, добавить молоко и хорошо перемешать. Просеять муку и постепенно ввести в жидкую смесь, размешивая до однородности без комочков. Натереть сулугуни на мелкой терке, добавить в тесто и еще раз перемешать.

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Готовые хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду смазать сливочным маслом. Вылить часть теста и жарить хачапури с обеих сторон до румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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