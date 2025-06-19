Літня кабачкова намазка з сиром на сніданок — смачна овочева паста на кожен день

Намазка на хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Ця ніжна кабачкова намазка з плавленим сиром, часником і зеленню має настільки приємний смак, що її хочеться їсти просто ложкою. Готується легко, з доступних сезонних овочів, і чудово поєднується з хлібом, тостами чи галетами.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки — 600 г;

сіль — 1 ч. л.;

італійські трави або інші спеції — 0,5 ч. л.;

олія — для смаження;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

плавлений сир — 2 шт.;

зелень — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки кубиками, обсмажити на олії 7–10 хвилин, помішуючи. Додати сіль і спеції.

Нарізані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо обсмажити на олії подрібнену цибулю та часник до прозорості. Додати моркву, нарізану кружальцями, і смажити ще 5 хвилин.

Цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти всі обсмажені овочі в чашу блендера. Додати плавлені сирки та зелень. Збити до однорідної консистенції.

Намазка з кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

Готову масу перекласти в контейнер, накрити кришкою та охолодити в холодильнику 2 години. Подавати з хлібом, тостами або як закуску.

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