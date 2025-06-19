Літня кабачкова намазка з сиром на сніданок — смачна овочева паста на кожен день

Літня намазка на сніданок, яку хочеться їсти просто ложками
Ця ніжна кабачкова намазка з плавленим сиром, часником і зеленню має настільки приємний смак, що її хочеться їсти просто ложкою. Готується легко, з доступних сезонних овочів, і чудово поєднується з хлібом, тостами чи галетами.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки — 600 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- італійські трави або інші спеції — 0,5 ч. л.;
- олія — для смаження;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- зелень — на смак.
Спосіб приготування
Нарізати кабачки кубиками, обсмажити на олії 7–10 хвилин, помішуючи. Додати сіль і спеції.
Окремо обсмажити на олії подрібнену цибулю та часник до прозорості. Додати моркву, нарізану кружальцями, і смажити ще 5 хвилин.
Перекласти всі обсмажені овочі в чашу блендера. Додати плавлені сирки та зелень. Збити до однорідної консистенції.
Готову масу перекласти в контейнер, накрити кришкою та охолодити в холодильнику 2 години. Подавати з хлібом, тостами або як закуску.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!